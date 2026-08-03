Всяко лято тази тема фигурира и се появява в медийното пространство. И тук не визирам жребия на нашите клубове за европейските клубни турнири. Говоря за похарчените от големите отбори пари за нови играчи. Трансфери, трансфери, трансфери. По традиция в Англия не се притесняват и пилеят пари непрестанно. Челси, Манчестър Сити и Тотнъм вече подписаха с футболисти, за които платиха над 100 милиона паунда. Като цяло представителите на Висшата лига вече се разделиха с над един милиард от местната валута, за да направят отборите си по-конкурентоспособни за началото на новия маратон в най-силното вътрешно първенство.

Сложно е дори да възприемеш и запомниш всичко, какво остава да свикнеш с новостите, докато не видиш въпросните играчи на терена. Сандро Тонали беше изкушен от предложението на Тотнъм и пое от северната част на страната и Нюкасъл към северен Лондон, за да се присъедини към проекта на Роберто де Дзерби срещу скромната сума от 100 милиона паунда. Скромна, особено ако човек провери какво направиха колегите им от Сити и Челси. „Гражданите“ си осигуриха услугите на Елиът Андерсън от Нотингам Форест срещу 116 милиона паунда, с един милион по-скъп е Морган Роджърс – една от звездите на Астън Вила сменя Бирмингам със столицата, за да облече синия екип на Челси.

Три сделки. 333 милиона паунда.

През февруари около 100 представители на различни клубове се събраха именно в Бирмингам за събитие, целящо да разшири мрежите и контактите по отношение на футболните сделки. Костюмираните господа, представлящи тимове като Ливърпул, Ман Сити, Уест Хем, Бирмингам, Престън, Дарби Каунти си побъбриха, като дискусията се въртеше около задаващото се лято и в по-малка степен около зимния трансферен прозорец. В следобедните часове ръководителят на отдела за млади таланти и преотстъпване на играчи (да, хората имат и такъв отдел) Адам Хеншол изнезе презентация за това как Астън Вила управлява и менажира отдаването под наем на своите кадри, посочвайки данни, рискове, ползи. Отчетена беше и работата и ползата от TransferRoom – платформа, свързваща клубове и агенти с цел ускоряването и/или инициирането на дадени трансфери.

Във въпросната онлайн-услуга са се регистрали над 800 клуба, като повече от 200 от тях през седмицата ще имат свои представители в Мадрид, за да се срещнат с агенции, които да помогнат за финализиране на споразуменията. Ден на сделките! Сред тези тимове от континенталната част на Стария континент са отбори като Рома и Борусия Дортмунд. Това е особено полезно през настоящото лято, когато сделките ставаха една идея по-бавно заради световното първенство, което възпрепястваше мениджъри и клубове да контактуват по-лесно с агентите и набелязаните си цели.

В идеалния сценарий клубовете се стремят да планират поне един прозорец напред, всяко друго поведение е „реакционно“, както го наричат в BBC. Отборите от Висшата лига предполагат кои играчи е вероятно да попаднат в трансферния списък и рядко допускат да са изненадани по отношение на договори и клаузи. Ситуацията е доста по-различна при по-бедните и малки клубове, където се приема, че ако даден играч се представя добре, той може много бързо да напусне състава още в края на дадения (полу)сезон. Много от клубовете в по-долните нива се стремят да стигнат до трансфер в точния момент, за да спестят и от заплати – подписването на договор с играч в края на трансферния прозорец все пак оставя в касата на клуба някое друго пени от седмични възнаграждения.

Планирането за лятото започва веднага след приключването на зимния пазар. Колкото повече се приближдава отпускарския сезон, толлкова по-редовни стават срещите на мениджъри, агенти, заинтересовани страни. „В началото на март се срещам със скаутското звено веднъж седмично, а в навечерието на лятото – всеки ден“ – разказва отново за BBC бившият треньорски кадър на Портсмут, Блекпул и Оксфорд Майкъл Алптън. Сами разбирате, че това не са най-големите отбори на Острова, само си представете как се работи в Ливърпул например.

Когато говорим за планиране – една от най-големите сделки на лятото (макар да става дума за свободен трансфер) е преминаването на Роберт Левандовски в американския Чикаго Файър. Тимът от Илинойс следи полския голаджия от ... едно десетилетие. Вярата, че ще успеят да го привлекат, е повече от похвална, а в клубът не я загубиха, стъпвайки дори на факта, че в Чикаго има страхотна полска общност, която със сигурност ще повлияе на решението на Левандовски. Преди 10 години стрелецът беше във вихъра си и бележеше голове за Байерн с огромна лекота, тогава тепърва му предстоеше да облече екипа на Барселона. Но амбиците на Файър започнаха да стават все по-реални, след като през 2025 клубът водеше преговори с Неймар, чийто агент е същият като този на Левандовски – Пини Захави. Да, бразилецът предпочете да отиде в Сантос в родината си, но това не означаваше, че за поляка ситуацията ще е идентична. Чикаго изчака точния момент, защото интересът на клуба към Левандовски постави нападателя в „списъка с потенциални попълнения“, което според разпоредбите на Мейджър Лийг Сокър веднага забранява на другите американски клубове да влизат в преговори с него. Когато искаш да подпишеш договор с подобен играч, трябва и доста търпение, освен търговска хитрост. Как би се отразил такъв ход на кариерата му, ще се хареса ли такъв ход на семейството... В случая с Левандовски – съпругата му има успешен фитнес-бизнес, като трябваше да бъде обсъдено как и това може да просперира на американския пазар. Къде ще ходят на училище децата. Самият играч посети Ветровия град още през юни, когато вече го очакваха билборди из Чикаго, приветстващи го с добре дошъл.

Независимо дали харчиш много, умерено, малко или нищо – в света на трансферите трябва да си доста подготвен. И да планираш неуморно, непрестанно, ежедневно.