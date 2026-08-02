Роберт Левандовски откри головата си сметка в МЛС с дубъл срещу бивш вратар на Лудогорец

Роберт Левандовски отбеляза първите си попадения в американската Мейджър Лийг Сокър, след като изведе Чикаго Файър до победа с 2:1 над Шарлът в домакинския си дебют. Полският нападател се разписа два пъти срещу бившия страж на Лудогорец Кристиан Кахлина и донесе първия успех на своя тим след паузата за световното първенство.

Гостите поведоха в 18-ата минута чрез Пеп Бийл, но Левандовски реагира мигновено и само две минути по-късно изравни с прецизен удар след асистенция на Филип Цинкернагел. След почивката полякът можеше да се разпише още веднъж, но Кахлина го спря с отлично спасяване.

Решителният момент настъпи в 68-ата минута, когато Андрю Гутман и Робин Лод организираха атаката, а Левандовски се възползва от грешка в отбраната на Шарлът и оформи крайното 2:1. В заключителните минути Кахлина направи няколко важни намеси, но не успя да предотврати поражението на своя отбор.

В другия любопитен двубой от кръга Томас Мюлер донесе точка на Ванкувър Уайткапс при равенството 1:1 срещу ФК Лос Анджелис. Германската легенда реализира дузпа в 78-ата минута, след като сам беше фаулиран в наказателното поле, а резултатът запази Ванкувър начело в Западната конференция с равен актив от 34 точки с Лос Анджелис.