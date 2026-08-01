Лионел Меси направи първа тренировка с Интер Маями

Почивката на аржентинската мегазвезда на футбола Лионел Меси след края на Световното първенство приключва днес, след като той и съонародникът му Родриго де Пол попаднаха в групата на клубния си тим Интер (Маями) за мача от първенството на американската МЛС като домакини на Калъмбъс Крю.

Меси и Де Пол се включиха в петъчната тренировка на Интер (Маями) за първи път след подновяването на първенствоно на Северна Америка, но все още няма яснота дали ще започнат като титуляри или ще влязат през второто полувреме на мача.

„Меси пристигна преди малко, така че все още не сме имали възможност да поговорим за това както трябва“, заяви пред репортери в петък треньорът на Интер Маями Гилермо Ойос. „Но сме щастливи, че той и Де Пол се върнаха и отново са с нас“.

Лионел Меси не успя да помогне на Аржентина да спечели още една световна титла на Мондиал, след като загубиха финалната среща от Испания с 0:1 след продължения.

Но Интер (Маями) така или иначе и без Меси се намира в страхотна форма, като тази нощ ще преследва седмата си поредна победа – серия, която започна на 9-и май. Тимът от Флорида, носител на Купата „Съпортърс Шийлд“ за 2024-а година, ще се опита да вземе тази награда и сега, след като изостава само на 2 точки от Нешвил. Призът се дава на този отбор, който завърши на върха в редовния сезон на Мейджър-лигата.

Наскоро подписалият договор бразилски нападател Каземиро ще изиграе първия си мач у дома, след като направи дебюта си при успеха с 1:0 над Монреал навън преди седмица. Уругвайският ветеран Луис Суарес продължава страхотната си серия, отбелязвайки решаващия гол в Монреал и има три гола в два мача след паузата за Световното първенство, както и общо шест последните три двубоя на тима.

Калъмбъс Крю не се намира в най-доброто си състояние, още повече се подготвят да продадат крилото си Макс Арфстън за 7,5 милиона долара плюс бонуси на английския Мидълзбро от Лига Чемпиъншип. В състава обаче е Дието Роси, който е голмайстор на тима с 6 попадения.