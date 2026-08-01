Левски приема Септември с мисъл за Кайрат

Третият кръг в Първа лига продължава с два мача в съботния ден. От 19:00 часа Левски ще приеме Септември на стадион „Георги Аспарухов“, а от 21:15 ч. Ботев Пловдив ще бъде домакин на Черно море на стадион „Христо Ботев“.

"Сините" постигнаха първата си цел за сезона, след като си осигуриха европейски мачове поне до Коледа. За предстоящия мач Хулио Веласкес ще направи промени. Очаква се тимът от „Герена“ да направи ротации, имайки предвид, че още във вторник има изключително важно домакинство на Кайрат от третия квалификационен кръг в Шампионска лига. Испанецът не се страхува да прави промени, въпреки че не винаги представянето е перфектно за тима.

От своя страна септемврийци имат само точка от началото на сезона в шампионата. Последният официален двубой между двата тима завърши с разгром 7:0 за „сините“ на техен терен през ноември 2025 г.

Домакините са в добра форма, мотивирани от европейски ритъм и играят пред собствена публика. Единственото неизвестно е дали „сините“ ще настъпят педала от първата минута.

Ботев Пловдив приема Черно море в късния двубой. През май тази година Ботев разгроми варненци с 5:0 в Пловдив, докато няколко дни по-рано „моряците“ спечели с 2:0 пред собствена публика. Преди това пловдивчани се наложиха с 2:1, а през април 2025 година двата отбора направиха равенство 1:1 на "Тича". Историята показва, че когато Ботев е домакин, двубоите често предлагат попадения.

"Канарчетата" все още нямат победа от началото на сезона. Те обаче демонстрират силна форма на собствен терен и са фаворити за успеха в събота. Възпитаниците на Станислав Генчев загубиха драматично от ЦСКА с 2:3 в последния кръг, но показаха характер и създадоха множество голови положения. Преди това започнаха сезона с 1:1 срещу Локомотив София, а в контролите записаха няколко убедителни победи.

Черно море се насочва към Пловдив след тежко поражение от Спартак Варна с 0:3, което със сигурност ще мотивира отбора да реагира. Варненци разполагат с опитни футболисти и трудно могат да си позволят втори пореден слаб мач. Илиан Илиев е един от най-добрите треньори в родния елит и със сигурност има план как да върне отбора на верния път.