Александър Тунчев: Имахме ситуации да отбележим още, но не ги изиграхме по най-добрия начин

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев не скри разочарованието си след загубата с 1:2 от ЦСКА 1948 в третия кръг на Първа лига. Според него основните причини за поражението са допуснатите леки голове и пропуснатите възможности пред противниковата врата.

"Много елементарни голове допуснахме. Имахме ситуации да отбележим още, но не ги изиграхме по най-добрия начин. Това са причините да загубим днес“, заяви Тунчев след последния съдийски сигнал.

Наставникът коментира и отмененото попадение на Георги Николов в добавеното време, което лиши Арда от точка.