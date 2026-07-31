Александър Тунчев: Имахме ситуации да отбележим още, но не ги изиграхме по най-добрия начин

Наставникът на Арда съжали за пропуските на своя тим при поражението с 1:2 от ЦСКА 1948 и изрази радост от завръщането на Георги Николов след тежката контузия.
Старши треньорът на Арда Александър Тунчев не скри разочарованието си след загубата с 1:2 от ЦСКА 1948 в третия кръг на Първа лига. Според него основните причини за поражението са допуснатите леки голове и пропуснатите възможности пред противниковата врата.
"Много елементарни голове допуснахме. Имахме ситуации да отбележим още, но не ги изиграхме по най-добрия начин. Това са причините да загубим днес“, заяви Тунчев след последния съдийски сигнал.
Наставникът коментира и отмененото попадение на Георги Николов в добавеното време, което лиши Арда от точка.
"Отбелязахме в последната секунда, но се оказа, че Жоро е бил в засада. Радостното е, че Георги успя да се завърне след още една тежка контузия. За него беше важно да вкара за самочувствие, въпреки че попадението не беше зачетено“, добави треньорът на кърджалийци.