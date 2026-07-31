Александър Александров: Срещу Панатинайкос имаме сили за добра игра

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров остана доволен от представянето на своя тим след победата с 2:1 над Арда в третия кръг на Първа лига. Наставникът отличи характера на футболистите си, които удържаха успеха, въпреки че играха повече от 25 минути с човек по-малко.

"Тръгнахме много добре, вкарахме хубав гол след отлична комбинация. В един момент обаче помислихме, че всичко е свършило. Арда е добър отбор с опитни футболисти и ни постави под напрежение. Влязохме в дупка, но през второто полувреме реагирахме отлично, отбелязахме втори гол, а след червения картон трябваше да се защитаваме“, коментира Александров.

Той подчерта, че след европейските мачове подобни двубои винаги са трудни, но най-важното е отборът да печели.

"Ние знаем, че ще е трудно след всеки мач в Европа, но най-важното е да покажем характер и да вземем трите точки. Правим го почти перфектно и поздравявам играчите“, заяви треньорът.

Александров изрази задоволство и от конкуренцията в състава, като подчерта, че всички футболисти са готови да се включат.

"Показвам на отбора, че всички са равностойни и не се притеснявам кого да пусна. Всеки дава максимума от себе си и това ме радва“, добави той.

Наставникът коментира и предстоящото гостуване на Панатинайкос в европейските клубни турнири.