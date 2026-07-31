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Мамаду Диало: Щастлив съм, че помогнах на отбора

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Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
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Авторът на двата гола за победата над Арда похвали представянето на ЦСКА 1948 и отличи решаващите намеси на вратаря Петър Маринов

първа лига цска 1948 арда кърджали галерия
Снимка: Startphoto.bg
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Големият герой за ЦСКА 1948 при победата с 2:1 над Арда Мамаду Диало остана доволен от представянето на своя тим след двубоя от третия кръг на Първа лига. Мавританският нападател реализира и двете попадения за „червените“ и изигра ключова роля за успеха.

"Беше труден мач срещу много добър отбор. Щастлив съм от победата и, разбира се, от двата гола. Успях да помогна на отбора, но Петър Маринов също имаше огромен принос с решаващите си намеси. Направихме силен мач днес“, заяви Диало след последния съдийски сигнал.

С двата си гола нападателят донесе втората победа на ЦСКА 1948 през сезона и осигури на тима ценни три точки преди предстоящото европейско предизвикателство срещу Панатинайкос.

#Мамаду Диало #Първа лига 2026/2027 #ПФК Арда Кърджали #ПФК ЦСКА 1948

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