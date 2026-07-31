Мамаду Диало: Щастлив съм, че помогнах на отбора

Големият герой за ЦСКА 1948 при победата с 2:1 над Арда Мамаду Диало остана доволен от представянето на своя тим след двубоя от третия кръг на Първа лига. Мавританският нападател реализира и двете попадения за „червените“ и изигра ключова роля за успеха.

"Беше труден мач срещу много добър отбор. Щастлив съм от победата и, разбира се, от двата гола. Успях да помогна на отбора, но Петър Маринов също имаше огромен принос с решаващите си намеси. Направихме силен мач днес“, заяви Диало след последния съдийски сигнал.

С двата си гола нападателят донесе втората победа на ЦСКА 1948 през сезона и осигури на тима ценни три точки преди предстоящото европейско предизвикателство срещу Панатинайкос.