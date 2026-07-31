УЕФА може да остави Макаби Тел Авив без публика срещу ЦСКА

Макаби Тел Авив е заплашен да изиграе домакинството си срещу ЦСКА от третия квалификационен кръг на Лига Европа пред празни трибуни. Причината е дисциплинарно производство, образувано от УЕФА заради използването на пиротехнически средства от феновете на израелския тим по време на реванша срещу Шериф Тираспол.

По указание на европейската футболна централа клубът е преустановил незабавно продажбата на билети за предстоящия двубой, който ще се проведе на "Аджарабет Арена“ в Батуми, Грузия. Срещата е насрочена за 6 август от 19:00 часа българско време.

От УЕФА са уведомили Макаби Тел Авив, че ограничението ще остане в сила до приключването на дисциплинарното производство. Това поставя под сериозна въпросителна присъствието на публика на трибуните за сблъсъка с българския тим.

Израелският клуб потвърди информацията с официално съобщение, в което обясни, че е получил нареждане да спре всякаква продажба на билети до произнасянето на УЕФА.

"Вследствие на дисциплинарното производство, открито от УЕФА срещу Макаби Тел Авив относно използването на пиротехнически средства по време на домакинския мач срещу Шериф Тираспол, клубът получи указание да преустанови продажбата на билети за домакинството от третия квалификационен кръг на Лига Европа до приключване на производството“, се казва в позицията на клуба.

От Макаби допълват, че оказват пълно съдействие на европейската централа и ще информират привържениците си веднага след вземането на окончателно решение по случая.







