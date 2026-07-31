Юлиян Петков: Отбелязването на още един гол ни попречи да победим

Старши треньорът на Славия Юлиян Петков изрази разочарованието си след равенството 1:1 срещу Локомотив София в третия кръг на Първа лига. Според него единственото, което е липсвало на „белите“, е било отбелязването на още едно попадение.

"Отбелязването на още един гол ни попречи да победим. Бяхме се подготвили доста добре в офанзивен план. Изпуснахме положения, имахме и отменен гол. Можеше да победим, но можеше и да загубим. Момчетата се раздадоха“, коментира Петков след двубоя.

Наставникът направи сравнение с предишния шампионатен мач срещу Арда, като подчерта, че този път Славия е изглеждал значително по-добре в атака.

"Срещу Арда не беше нашият мач. Нямахме положения, както днес. Отнехме топки при високата преса, но не успяхме да разгърнем няколко атаки. Съжаляваме, че не отбелязахме още един гол“, каза още треньорът.

Петков остава оптимист за представянето на отбора в следващите кръгове и вярва, че резултатите ще дойдат с подобна игра.