Любослав Пенев: Постепенно ще дойдат и повечето точки

Старши треньорът на Локомотив София Любослав Пенев остана доволен от представянето на своя тим при равенството 1:1 срещу Славия в третия кръг на Първа лига. Специалистът подчерта, че вижда сериозен прогрес в играта на „железничарите“ и е уверен, че резултатите няма да закъснеят.

"Най-доволен съм от играта. Имахме контрол, създадохме повече положения от противника. Подобряваме се с всяка изминала тренировка. Доволен съм, въпреки че има още много какво да подобряваме. Играем добре, постепенно ще дойдат и повечето точки. В това съм убеден“, заяви Пенев след двубоя.

Наставникът не приема липсата на победа в първите три кръга като повод за притеснение, тъй като според него отборът се развива в правилната посока.

"Не отчитам липсата на победа като проблем. Момчетата се добре, знаят, че надграждаме с всеки ден. Ясно осъзнават какво търсим и какво правим. Ходим по земята със самочувствие. Главата е високо вдигната“, коментира още треньорът.

В края на изказването си Пенев благодари на привържениците на Локомотив София за подкрепата, която са оказали на отбора.