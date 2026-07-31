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Венци Стефанов: Няма да се подадем на такъв натиск

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Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
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Президентът на Славия коментира напрежението с феновете след равенството 1:1 с Локомотив София, като защити политиката на клуба и разкритикува използването на пиротехника

Венци Стефанов: Няма да се подадем на такъв натиск
Снимка: Startphoto.bg
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Равенството 1:1 между Славия и Локомотив София беше съпътствано от ново напрежение между президента на "белите“ Венцеслав Стефанов и част от организираните привърженици на клуба. След края на двубоя дългогодишният ръководител коментира случилото се, като отправи остри критики към феновете заради използването на пиротехника и последвалите санкции.

"Казах им, че е нормално да подкрепят отбора, а не да пречат. Вместо парите да отидат за школата и младите футболисти, сега ще плащаме за техните простотии. Слязох при тях, за да говорим като нормални хора, защото всички обичаме Славия и искаме отборът да побеждава“, заяви Стефанов.

Президентът на столичния клуб беше категоричен, че исканията на привържениците не са реалистични при настоящото финансово състояние на клуба.

"Претенциите им определено са неоснователни. Искат обновяване на стадиона, но в момента не разполагаме с такива средства. Ще ремонтираме игрищата за младите, ще изградим още един терен и ще подобрим базата според възможностите ни“, обясни той.

Стефанов разкри още, че по време на разговора с феновете е засегнал и темата за поведението на част от агитката.

"Искаха да ме убеждават, че сред тях няма наркозависими. Посочих двама души и ги поканих да бъдат проверени, но те избягаха. Няма да допуснем подобни ексцесии да се повтарят. Няма да се подадем на натиск, който не е подкрепен с нищо“, заяви президентът на Славия.

Той допълни, че ако има хора, които могат да управляват клуба по-добре, ръководството е готово да разговаря с тях, но към момента не вижда реална алтернатива.

"Казах им: 'Дайте човек, който да изпълни вашите искания. Ние сме готови да му дадем Славия.' Такъв човек няма. Затова нека подкрепят отбора и помагат с каквото могат“, завърши Венцеслав Стефанов.

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#ПФК Славия #Венцеслав Стефанов

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