БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Първа лига: ЦСКА 1948 - Арда Кърджали (ГАЛЕРИЯ)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази
първа лига цска 1948 арда кърджали галерия
Слушай новината

Снимки: Startphoto.bg

#Първа лига 2026/2027 #ПФК Арда Кърджали #ПФК ЦСКА 1948

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Демерджиев: Има заподозрени за убийството на бизнесмена Владимир Янков в Банкя
1
Демерджиев: Има заподозрени за убийството на бизнесмена Владимир...
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на прокуратурата, няма необходимото образование
2
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на...
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
3
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...
Съдът в Хасково с първо заседание по делото срещу Беляшки
4
Съдът в Хасково с първо заседание по делото срещу Беляшки
Изплащането на пенсиите започва на 7 август
5
Изплащането на пенсиите започва на 7 август
Работната група продължава работата по избора на град домакин на "Евровизия" 2027
6
Работната група продължава работата по избора на град домакин на...

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
3
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
4
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
5
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ
6
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло...

Още от: Български футбол

Александър Тунчев: Имахме ситуации да отбележим още, но не ги изиграхме по най-добрия начин
Александър Тунчев: Имахме ситуации да отбележим още, но не ги изиграхме по най-добрия начин
Мамаду Диало: Щастлив съм, че помогнах на отбора Мамаду Диало: Щастлив съм, че помогнах на отбора
Чете се за: 01:02 мин.
Александър Александров: Срещу Панатинайкос имаме сили за добра игра Александър Александров: Срещу Панатинайкос имаме сили за добра игра
Чете се за: 02:02 мин.
Венци Стефанов: Няма да се подадем на такъв натиск Венци Стефанов: Няма да се подадем на такъв натиск
Чете се за: 02:17 мин.
ЦСКА 1948 пречупи Арда с десет души, Диало донесе успеха на "червените“ ЦСКА 1948 пречупи Арда с десет души, Диало донесе успеха на "червените“
Чете се за: 03:20 мин.
УЕФА може да остави Макаби Тел Авив без публика срещу ЦСКА УЕФА може да остави Макаби Тел Авив без публика срещу ЦСКА
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Втори американски самолет цистерна кацна на летище "Безмер"
Втори американски самолет цистерна кацна на летище "Безмер"
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Явор Гечев: Ако можеше да не взимаме решението за настаняването на самолетите, нямаше да го вземем Явор Гечев: Ако можеше да не взимаме решението за настаняването на самолетите, нямаше да го вземем
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Асен Василев: Бюджетът нарушава Конституцията, води България към свръхдефицит и крие милиарди без ясна разбивка Асен Василев: Бюджетът нарушава Конституцията, води България към свръхдефицит и крие милиарди без ясна разбивка
Чете се за: 08:12 мин.
У нас
Крум Зарков: Подкрепихме спонтанно Илияна Йотова за президент Крум Зарков: Подкрепихме спонтанно Илияна Йотова за президент
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Георг Георгиев: Сезираме Конституционния съд за бюджета, защото...
Чете се за: 07:05 мин.
У нас
Станислав Анастасов, ДПС: Подкрепихме бюджета, защото е по-добър от...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
„Варненско лято“: Над 400 артисти ще участват на...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Работната група продължава работата по избора на град домакин на...
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ