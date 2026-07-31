ЦСКА 1948 пречупи Арда с десет души, Диало донесе успеха на "червените“

ЦСКА 1948 постигна ценен успех с 2:1 над Арда в двубой от третия кръг на Първа лига. Тимът на Александър Александров – Алвеша игра повече от 25 минути с човек по-малко след директния червен картон на Андре Хофман, но удържа натиска на гостите и се поздрави с втора победа от началото на сезона.

Големият герой за домакините бе нападателят Мамаду Диало, който реализира и двете попадения за "червените“. За Арда точен беше Бирсент Карагарен, а в добавеното време ВАР отмени гол на Георги Николов заради засада.

ЦСКА 1948 започна по отличен начин срещата и още в 6-ата минута откри резултата. След добре организирана атака Георги Русев намери Мамаду Диало в наказателното поле, а нападателят се освободи от защитник и с прецизен удар с левия крак прати топката в мрежата за 1:0.

Гостите реагираха бързо и създадоха няколко опасности чрез Антонио Вутов, но Петър Маринов се намеси уверено. Натискът на Арда даде резултат в 21-ата минута, когато след разиграване от корнер Бирсент Карагарен овладя топката на гърди и с техничен удар възстанови равенството.

До почивката темпото спадна, а двата отбора не успяха да стигнат до нови чисти положения.

След подновяването на играта Арда беше близо до пълен обрат, но Преслав Бачев пропусна отлична възможност, останал очи в очи с Петър Маринов.

В 57-ата минута ЦСКА 1948 отново излезе напред. Драган Грвич центрира прецизно от десния фланг, а Мамаду Диало се извиси над защитата и с глава оформи крайното 2:1, преди веднага след това да бъде заменен.

Девет минути по-късно домакините останаха с десет души. Андре Хофман първоначално получи жълт картон за нарушение срещу откъсващия се Доминик Янков, но след намеса на ВАР съдията Димитър Димитров промени решението си и показа директен червен картон на германския защитник.

В заключителните минути Арда натисна сериозно в търсене на изравнителен гол. Карагарен стреля опасно от пряк свободен удар, а в дълбокото добавено време Георги Николов прати топката във вратата на ЦСКА 1948. След продължителен преглед с ВАР попадението беше отменено заради засада и домакините съхраниха ценния си успех.

С победата ЦСКА 1948 събра 7 точки и временно оглави класирането в Първа лига, докато Арда остана с актив от 4 точки след първото си поражение за сезона.