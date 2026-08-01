Арсенал все по-близо до Винисиус

Английският шампион Арсенал се е споразумял за условията по личния договор с бразилския нападател на Реал Мадрид Винисиус Жуниор, според HandofArsenal.

Ръководството на лондонския клуб скоро ще отправи оферта към испанския гранд, но размерът на трансферната сума не се разкрива.

The Telegraph по-рано съобщи, че Арсенал е готов да предложи на Винисиус рекордна заплата в историята на клуба, предлагайки повече от това, което получава в момента. Заплатата на Винисиус в Реал Мадрид е 400 000 британски лири на седмица.

26-годишният Винисиус се присъедини към Реал Мадрид през лятото на 2018-а и има договор до края на сезон 2026/2027. Той е отбелязал 128 гола и е записал 100 асистенции в 375 мача във всички турнири. С отбора той спечели три титли в испанското първенство и Суперкупата на Испания, две титли вШампионската лига, Суперкупата на УЕФА, Световно клубно първенство на ФИФА и по една Купа на Испания и Междуконтинентална купа. Преди да се присъедини към Реал Мадрид, той игра за Фламенго, откъдето е родом.

За бразилския национален отбор Винисиус има 13 гола и 10 асистенции в 54 мача. Той достигна до финала на Копа Америка с националния отбор през 2021 година.