Заради мигрантската криза в Сеута: Ирландското председателство на ЕС заседава извънредно

Ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз свиква заседание на механизма за интегрирано политическо реагиране при кризи заради масовото навлизане на мигранти от Мароко в испанския анклав Сеута.



Около 60 хиляди души прекосиха границата и навлязоха в анклава през последните два дни. 48 хиляди бяха върнати на мароканска територия. Загинали са най-малко 61 души. Заради кризата, Италия затвори морските и въздушните граници на страната с Испания. Засега няма придвижване на имигранти към други страни-членки на Европейския съюз. Вчера стотици мигранти се опитаха да преминат и в другия испански анклав в северна Африка - Мелиля.







