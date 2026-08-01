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Заради мигрантската криза в Сеута: Ирландското председателство на ЕС заседава извънредно

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз свиква заседание на механизма за интегрирано политическо реагиране при кризи заради масовото навлизане на мигранти от Мароко в испанския анклав Сеута.

Около 60 хиляди души прекосиха границата и навлязоха в анклава през последните два дни. 48 хиляди бяха върнати на мароканска територия. Загинали са най-малко 61 души. Заради кризата, Италия затвори морските и въздушните граници на страната с Испания. Засега няма придвижване на имигранти към други страни-членки на Европейския съюз. Вчера стотици мигранти се опитаха да преминат и в другия испански анклав в северна Африка - Мелиля.




#Сеута #Европа #мигранти

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