Най-малко 9 загинали при руска ракетна атака срещу Киев

Русия подложи Киев на нова атака с балистични ракети рано тази сутрин. Съобщава се за поне деветима загинали и 28 ранени.

По-рано Кметът Виталий Кличко написа в Телеграм, че в града се чуват взривове и призова хората да се скрият в бомбоубежищата. Украйна изпитва хроничен недостиг на средства за противодействие на балистични ракети и се опитва да договори повече доставки и лиценз за производството на ракети за американските системи "Пейтриът".

Вчера американският президент Доналд Тръмп отрече Съединените щати да са се съгласили Украйна да произвежда сама ракетите. Според Тръмп, преговорите продължават. Вашингтон трябва да е много внимателен на кого дава лиценз, добави той.