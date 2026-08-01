Овладян е пожарът в района на Пирин

Овладян е пожарът в района на Национален парк „Пирин“ над село Илинденци. Цяла нощ екипи на пожарната са работили на място.

Огънят, който е на 2100 м надморска височина, по първоначална информация, е възникнал в следствие на мълния. Пожарникари от Сандански, Струмяни и Благоевград, служители на парк "Пирин“, както и екипи на Планинската спасителна служба, през целия ден вчера се бориха с изключително стръмния и трудно достъпен терен.

Направени са просеки, а хеликоптер доставя вода и техника на огнеборците.

Борбата за пълното потушаване на пламъците продължава.