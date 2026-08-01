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БСП отбелязва 135 години на Бузлуджа: Партията търси нова посока след отпадането от парламента

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Десислава Петкова
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Чете се за: 04:12 мин.
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Българската социалистическа партия отбелязва 135 години от началото на организираното социалистическо движение с традиционния събор на връх Бузлуджа. Годишнината идва в труден момент за левицата, след като остана извън парламента и загуби държавната си субсидия. От партията признават, че ситуацията е тежка, но отричат да има масов отлив на членове и заявяват, че БСП се нуждае от нова мотивация и ясна посока на развитие.


На историческата поляна на връх Бузлуджа започнаха да пристигат социалисти от различни краища на страната за традиционния събор на БСП. Преди официалната част на събитието са проведени дискусии и срещи с младежките организации, посветени на бъдещето на партията. Иван Кръстев от БСП заяви, че и тази година се очаква хиляди социалисти да се съберат на историческия връх.

„Както и всяка година, очакваме хиляди социалисти от страната да се присъединят към нашия традиционен събор. Най-важното е, че на тази поляна се събират не просто хора – събират се съмишленици, събират се приятели, събират се хора, обединени от идеали.“

По думите му основният приоритет пред партията в навечерието на президентските избори е изборът на кандидат, който да бъде достоен държавен глава.

„Най-важната мотивация при участието в президентските избори е най-вече фигурата, на която трябва да поверим да представлява народа и страната, да бъде върховен главнокомандващ. В лицето на Илияна Йотова, разбира се, ние имаме един такъв авторитет, който несъмнено е изборът на българските социалисти.“

Кръстев призна, че след отпадането на БСП от Народното събрание партията се намира в трудна ситуация, но подчерта, че липсата ѝ в парламента не е от полза за политическия живот.

„Да, определено ситуацията за БСП е тежка, определено не е нормална за нас, но бих казал, че пропускът и липсата в случая на БСП от Народното събрание не е в полза на никого. Видяхме го това и през последните един-два месеца, докато текат дебатите по бюджета.“

По отношение на членската маса той заяви, че няма масово напускане на партията, но е необходима нова мотивация за социалистите.

Кръстев отново потвърди подкрепата на партията за кандидатурата на Илияна Йотова за президент и изрази увереност, че тя може да осигури приемственост в президентската институция.

„Очакванията ни са Илияна Йотова да продължи да бъде същият авторитетен държавен глава, какъвто е и в момента – човек с безспорен политически и международен опит, човек, който е гордост не само за Българската социалистическа партия, която я е издигала два пъти за вицепрезидент, но е гордост, мисля, и за всеки един българин.“

Според него именно президентската институция е гаранция за стабилност в настоящата политическа обстановка.

„Очакванията са ни най-вече България да продължи да има в лицето на президентската институция онази институционална стабилност, която в момента, в кризи, да гарантира един балансиран път на развитие.“

Той коментира, че съдбата на сградата не определя бъдещето на партията.

„Сградата за нас е една емблема, но сградата в крайна сметка не носи същността на партията, не носи социалистическото движение. Това би било дори един от лесните проблеми, които трябва да решим, защото празна сграда без хора в крайна сметка не носи нищо за никого.“

Вижте повече в прякото включване на Десислава Петкова.

#събора на Бузлуджа #БСП #иван кръстев

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