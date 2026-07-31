"Море от книги" залива Варна до 9 август

От днес до 9 август във Варна има още едно море – от книги. Традиционният литературен фестивал се провежда за втора година и официално започна преди минути. Най-нетърпеливите читатели разглеждат и избират новите си книги още от сутринта.

Над 70 издателства са открили своите шатри на булевард "Княз Борис Първи" във Варна и в следващите 10 дни очакват варненци и гости.

Това не е само една огромна книжарница на открито, но и сцена за над 80 културни прояви, занимания за деца, музика и концерти, също така разговори и автографи от любими автори и на големите и на малките читатели. Сред гостуващите писатели са Стефан Цанев, Искра Орумова, Здравка Евтимова, а на сайта на самия фестивал има подробна информация къде и как ще протекат срещнете с тях.

"Много добре е организирано, има повече издателства от миналата година. Моята книга по принцип е нещо класическо, с хубав стил, хубав език, което да ми достави удоволствие от самото четене." "Чудесна е идеята. Трябва да има един момент, в който можем да си позволим да си отворим душата.“ "Посещавам всяка година. - Какво намирате и каква е вашата книга? Обикновено криминалета и исторически “ "Ще разгледам, може и някой автор нов да видя.”

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