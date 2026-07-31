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"Море от книги" залива Варна до 9 август

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Силвия Русенова
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От днес до 9 август във Варна има още едно море – от книги. Традиционният литературен фестивал се провежда за втора година и официално започна преди минути. Най-нетърпеливите читатели разглеждат и избират новите си книги още от сутринта.

Над 70 издателства са открили своите шатри на булевард "Княз Борис Първи" във Варна и в следващите 10 дни очакват варненци и гости.

Това не е само една огромна книжарница на открито, но и сцена за над 80 културни прояви, занимания за деца, музика и концерти, също така разговори и автографи от любими автори и на големите и на малките читатели. Сред гостуващите писатели са Стефан Цанев, Искра Орумова, Здравка Евтимова, а на сайта на самия фестивал има подробна информация къде и как ще протекат срещнете с тях.

"Много добре е организирано, има повече издателства от миналата година. Моята книга по принцип е нещо класическо, с хубав стил, хубав език, което да ми достави удоволствие от самото четене."

"Чудесна е идеята. Трябва да има един момент, в който можем да си позволим да си отворим душата.“

"Посещавам всяка година.

- Какво намирате и каква е вашата книга?

Обикновено криминалета и исторически “

"Ще разгледам, може и някой автор нов да видя.”

Вижте още в прякото включване на Силвия Русенова

#Море от книги #събития #издателства #Варна

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