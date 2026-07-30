Бургаската опера представя "Канцонети под звездите" на остров Света Анастасия

Концертът „Канцонети под звездите“ ще гостува на откритата сцена на остров Света Анастасия на 30 юли като част от лятната програма на Държавна опера - Бургас "Купон на острова", съобщват от културната институция в морския град.

Той е продължение на проекта „Неаполитанска вечер в Операта“, чиято премиера се състоя през юни. Под диригентството на маестро Свилен Симеонов публиката ще чуе едни от най-популярните италиански канцонети и произведения от филмовата музика.

В програмата са включени O sole mio, Santa Lucia, Torna a Surriento, Funiculì Funiculà, Non ti scordar di me, Mattinata, Parlami d'amore Mariù, Marechiare, Core 'ngrato, както и музика от филмите „Кръстникът“ и „Имало едно време в Америка“. Наред с италианските канцонети ще прозвучат и испански мелодии.

Солисти в концерта са мецосопраното Мария Юрковская, тенорът Яни Николов и баритонът Андрей Юрковский, в съпровод на оркестъра на Държавна опера – Бургас.

Маестро Свилен Симеонов е автор на сценария и аранжиментите на концертната програма. Наскоро той бе приет за гласуващ член на The Recording Academy – организацията, която определя носителите на музикалните награди „Грами“. Статутът се предоставя на утвърдени професионалисти в музикалната индустрия, които участват в процеса по определяне на номинациите и носителите на отличията, допълват от операта.

„Канцонети под звездите“ е тринадесетият съвместен проект на Свилен Симеонов с оркестъра на Държавна опера – Бургас. По време на премиерата през юни диригентът заяви, че е подбрал програма, в която се редуват популярни италиански канцонети, испански мелодии и музикални теми от емблематични филми, свързани с Италия.