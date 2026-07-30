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Бургаската опера представя "Канцонети под звездите" на остров Света Анастасия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 02:07 мин.
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бургаската опера представя канцонети звездите остров света анастасия
Снимка: БТА/Архив
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Концертът „Канцонети под звездите“ ще гостува на откритата сцена на остров Света Анастасия на 30 юли като част от лятната програма на Държавна опера - Бургас "Купон на острова", съобщват от културната институция в морския град.

Той е продължение на проекта „Неаполитанска вечер в Операта“, чиято премиера се състоя през юни. Под диригентството на маестро Свилен Симеонов публиката ще чуе едни от най-популярните италиански канцонети и произведения от филмовата музика.

В програмата са включени O sole mio, Santa Lucia, Torna a Surriento, Funiculì Funiculà, Non ti scordar di me, Mattinata, Parlami d'amore Mariù, Marechiare, Core 'ngrato, както и музика от филмите „Кръстникът“ и „Имало едно време в Америка“. Наред с италианските канцонети ще прозвучат и испански мелодии.

Солисти в концерта са мецосопраното Мария Юрковская, тенорът Яни Николов и баритонът Андрей Юрковский, в съпровод на оркестъра на Държавна опера – Бургас.

Маестро Свилен Симеонов е автор на сценария и аранжиментите на концертната програма. Наскоро той бе приет за гласуващ член на The Recording Academy – организацията, която определя носителите на музикалните награди „Грами“. Статутът се предоставя на утвърдени професионалисти в музикалната индустрия, които участват в процеса по определяне на номинациите и носителите на отличията, допълват от операта.

„Канцонети под звездите“ е тринадесетият съвместен проект на Свилен Симеонов с оркестъра на Държавна опера – Бургас. По време на премиерата през юни диригентът заяви, че е подбрал програма, в която се редуват популярни италиански канцонети, испански мелодии и музикални теми от емблематични филми, свързани с Италия.

#Бургаска опера #остров Света Анастасия

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