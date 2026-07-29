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Румен Радев с остри критики към прокуратурата: Разследвания за корупция се възпрепятстват

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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Политика
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Премиерът обвини държавното обвинение, че пречи на разследвания, а прокуратурата отхвърли твърденията

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Високо напрежение в Министерския съвет. Премиерът с остри критики към прокуратурата за възпрепятстване на разследвания по крупни корупционни престъпления. Румен Радев призова за повече справедливост във всички сфери на обществено-политическия живот, защото това искат хората.

Призив за повече справедливост във всички сфери на обществено политическо живот отправи премиерът Румен Радев, защото това, по думите му, искат хората. Може би най-сериозните критики към работата на прокуратурата бяха акцент в изказването му. Той даде и повече яснота за бъдещето на Националната детска болница.

Прокуратурата вместо да съдейства за разкриването на случаи на политическа корупция, пречи на работата на МВР и службите. Така премиерът Румен Радев обясни развитието по случая със задържаните шефове на ВиК – Бургас. По думите му, след като са се появили данни за хора с имунитет, преписката е била върната от Софийската градска прокуратура обратно в Бургас.

Румен Радев, министър-председател: "Само, че го пращат така, че делото пътува една седмица от София до Бургас. Първият определен наблюдаващ прокурор си прави отвод. Вторият прокурор – отвод. Третият прокурор – отвод. В момента делото виси и е почти смачкано. В същото време служителите на ВиК – Бургас се разхождат свободно. Подложени са, естествено, на натиск от същите тези национално известни публични фигури. И виждайки негласната подкрепа на прокуратурата за смачкване на този случай, вече се разколебават и започват да се отричат от първоначалните си показания."

От Софийската градска прокуратура заявяват, че след анализ на събраните по делото материали наблюдаващите прокурори са приели, че не са налице доказателства за извършени престъпни деяния от тяхната компетентност , включително за престъпления, осъществени от лица, ползващи се с конституционно установен имунитет или такива на територията на град София.

Реакция дойде и от Окръжната прокуратура в Бургас. От там уточняват, че досъдебното производство е постъпило при тях на 23ти юли въз основа на постановление на прокурор от Софийска градска прокуратура. След получаване на материалите по делото обаче прокурори са упражнили правото си на самоотвод и то е било уважено от Апелативната прокуратура в Бургас като основателно. В мотивите на направените самоотводи никъде не се сочи за връзка на прокурорите с обвиняемите.

Премиерът Радев заяви още, че изборът на нов ВСС трябва да покаже дали съдебната власт е готова да се освободи от зависимостите на миналото:

"Затова и ние заявихме, че компромис с професионалните и нравствените качества на кандидатите за ръководни постове в съдебната власт няма да има. Че този избор ще служи на обществото и на правосъдието, а не на партийни интереси."

снимки: БТА

Министър-председателят отхвърли и твърденията, че правителството се отказва от изграждането на Националната детска болница. Той заяви, че средствата за нея са осигурени, а основният проблем е забавянето на процедурите след 2023 година:

"Искам да уверя родителите, лекарите и цялото общество, че ние сме твърдо решени да излезем от тази правна каша и да изградим тази болница с възможно най-бързи темпове."

Премиерът отново декларира, че за кабинета тя е наистина национален приоритет, а не нескопосано средство за политически атаки.

#Румен Радев, случай ВиК - Бургас #ВиК - Бургас #премиера Румен Радев #Софийска градска прокуратура #окръжна прокуратура Бургас

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