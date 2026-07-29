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Окръжната прокуратура в Бургас пое разследването за дейността на ВиК – Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Окръжната прокуратура в Бургас пое по компетентност досъдебното производство, свързано с дейността на „ВиК – Бургас“. Разследването е образувано за организирана престъпна група и се води от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.

Делото е изпратено от Софийската градска прокуратура, след като са събрани данни за евентуални престъпления, извършени във вреда на водното дружество на територията на област Бургас.

От прокуратурата уточняват, че след постъпването на материалите няколко прокурори са си направили самоотвод, които са уважени от Апелативната прокуратура – Бургас. Подчертава се, че към момента по делото няма привлечени обвиняеми лица, а в мотивите за самоотводите не се посочва връзка на прокурорите с евентуални обвиняеми.

От Окръжната прокуратура заявяват, че разследването ще продължи безпристрастно, обективно и в съответствие със закона.

#ВиК Бургас #Софийска градска прокуратура #окръжна прокуратура Бургас

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