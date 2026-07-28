Известното грузинско Trio Mandili се завръщат в България с четири концерта

Грузинското етно фолк явление Trio Mandili отново идва в България с поредица от специални концерти. След незабравимите участия на грузинските изпълнителки през последните години и горещия прием от българската публика, сега триото се завръща за още по-мащабна среща с феновете си в четири града. Първият им концерт у нас е на 28 юли във Варна, като той е част от поредицата Summer Sea Garden Concerts, съобщиха организаторите.

Trio Mandili са ярък пример за това защо грузинският фолклор е толкова популярен и обичан в цял свят. Феновете им у нас все още говорят за магията, която триото носи на сцената – с тяхната неподправена енергия, традиционните грузински песни, многогласните вокали и онзи специален момент, когато музиката преминава отвъд сцената и се превръща в общо преживяване. Интересът вече е огромен и България е една от страните, където Trio Mandili имат най-силна и вярна публика.

Родните зрители винаги са посрещали триото с изключителна топлота, а грузинските красавици неведнъж са споделяли колко силна е връзката им с нашата страна. Какво да очакваме този път – по-дълъг сетлист с любими песни и нови аранжименти, традиционни грузински инструменти и характерни вокални хармонии, а също и близък контакт с публиката, който е запазена марка на триото. Като изненада за българските си фенове, Trio Mandili са подготвили и специални музикални моменти. След концерта в морската столица, те са подготвили уникален сетлист и за София на 11 септември, за Велико Търново на 13 септември и за Пловдив на 14 септември. Очаква се четирите концерта да бъдат сред най-емоционалните им участия през 2026 г.