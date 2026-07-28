БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Известното грузинско Trio Mandili се завръщат в България с четири концерта

Галя Крайчовска от Галя Крайчовска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Запази

Първият концерт на триото е във Варна на 28 юли

известното грузинско trio mandili завръщат българия четири концерта
Слушай новината

Грузинското етно фолк явление Trio Mandili отново идва в България с поредица от специални концерти. След незабравимите участия на грузинските изпълнителки през последните години и горещия прием от българската публика, сега триото се завръща за още по-мащабна среща с феновете си в четири града. Първият им концерт у нас е на 28 юли във Варна, като той е част от поредицата Summer Sea Garden Concerts, съобщиха организаторите.

Trio Mandili са ярък пример за това защо грузинският фолклор е толкова популярен и обичан в цял свят. Феновете им у нас все още говорят за магията, която триото носи на сцената – с тяхната неподправена енергия, традиционните грузински песни, многогласните вокали и онзи специален момент, когато музиката преминава отвъд сцената и се превръща в общо преживяване. Интересът вече е огромен и България е една от страните, където Trio Mandili имат най-силна и вярна публика.

Родните зрители винаги са посрещали триото с изключителна топлота, а грузинските красавици неведнъж са споделяли колко силна е връзката им с нашата страна. Какво да очакваме този път – по-дълъг сетлист с любими песни и нови аранжименти, традиционни грузински инструменти и характерни вокални хармонии, а също и близък контакт с публиката, който е запазена марка на триото. Като изненада за българските си фенове, Trio Mandili са подготвили и специални музикални моменти. След концерта в морската столица, те са подготвили уникален сетлист и за София на 11 септември, за Велико Търново на 13 септември и за Пловдив на 14 септември. Очаква се четирите концерта да бъдат сред най-емоционалните им участия през 2026 г.

#фолк трио #нови концерти #концерти

Последвайте ни

ТОП 24

Автобус скъса мантинела на булевард „Цариградско шосе“ в София, четирима са откарани в болници
1
Автобус скъса мантинела на булевард „Цариградско шосе“...
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Шофьорът на автобуса, който катастрофира на „Цариградско шосе“, има 4 фиша за превишена скорост
3
Шофьорът на автобуса, който катастрофира на „Цариградско...
Цените на горивата по бензиностанциите у нас растат
4
Цените на горивата по бензиностанциите у нас растат
МВнР на Иран отново с предупреждение към България
5
МВнР на Иран отново с предупреждение към България
Румънски автомобил самокатастрофира и затрудни движението в Кресненското дефиле
6
Румънски автомобил самокатастрофира и затрудни движението в...

Най-четени

В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
1
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
2
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
3
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
4
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
5
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
6
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...

Още от: Култура

Излагат над 1300 непоказвани предмети от "Междузвездни войни" в музея "Лукас" в Лос Анджелис
Излагат над 1300 непоказвани предмети от "Междузвездни войни" в музея "Лукас" в Лос Анджелис
Откриха оловен печат на цар Симеон в манастира на Георги Синкел край Велики Преслав Откриха оловен печат на цар Симеон в манастира на Георги Синкел край Велики Преслав
Чете се за: 02:00 мин.
Арт проект: Деца рисуват Слънцето и Луната по склоновете на швейцарските Алпи Арт проект: Деца рисуват Слънцето и Луната по склоновете на швейцарските Алпи
Чете се за: 00:32 мин.
Отбелязват 150 години от основаването на фестивала в Байройт Отбелязват 150 години от основаването на фестивала в Байройт
Чете се за: 02:37 мин.
Археолози в Помпей възстановиха таван със стенописи на банкетна зала Археолози в Помпей възстановиха таван със стенописи на банкетна зала
Чете се за: 01:27 мин.
Гласът на машината - създателят на "Сири" Норман Уинарски специално за "Панорама" Гласът на машината - създателят на "Сири" Норман Уинарски специално за "Панорама"
Чете се за: 08:22 мин.

Водещи новини

Четиримата пострадали при катастрофата с автобус в София са освободени за домашно лечение
Четиримата пострадали при катастрофата с автобус в София са...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Автоексперт: Техническа неизправност или разсейване на водача са най-вероятните причини за катастрофата на "Цариградско шосе" Автоексперт: Техническа неизправност или разсейване на водача са най-вероятните причини за катастрофата на "Цариградско шосе"
Чете се за: 07:50 мин.
У нас
Иван Шишков: Решенията за пътната безопасност трябва да се вземат от експерти, а не с политически декларации Иван Шишков: Решенията за пътната безопасност трябва да се вземат от експерти, а не с политически декларации
Чете се за: 09:07 мин.
У нас
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Пожарите в Европа: Изпепелени са територии с безпрецедентни размери
Чете се за: 01:17 мин.
По света
"Продължаваме Промяната" внасят при президента петиция за...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Промените в Изборния кодекс влизат на второ четене в правната...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Тръмп: Вашингтон и Техеран водят "много приятелски...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ