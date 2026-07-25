Отбелязват 150 години от основаването на фестивала в Байройт

Германският канцлер Фридрих Мерц и бившият канцлер Ангела Меркел бяха сред гостите, се събраха, за да отбележат 150-годишнината от основаването на фестивала в Байройт, предаде ДПА.

Композиторът Рихард Вагнер организира за първи път оперния форум преди 150 години в града.

В събота вечерта нямаше оперна постановка, с която да бъде открит фестивалът. Вместо това оркестърът изпълни Деветата симфония от Бетовен под диригентската палка на Кристиан Тилеман.

Симфонията е изсвирена и при полагането на основите на Фестивалния театър в Байройт на 22 май 1872 г., като тогава е дирижирана лично от Вагнер в Маркграфската опера, отбелязва ДПА.

Праправнучката на композитора - Найке Вагнер, която дълго време бе директор на фестивала „Кунстфест Ваймар“ и на „Бетовенфест” в Бон, произнесе слово.

Ангела Меркел получи най-много аплодисменти от събралите се за откриването на фестивала почитатели на операта. Бившата канцлерка и съпругът ѝ - Йоахим Зауер, са редовни посетители на Байройт от много години, припомня ДПА.

Катарина Вагнер, директор на Байройтския фестивал, и журналистът с еврейски корени Михаел Фридман се появиха заедно на откриването, въпреки неотдавнашния широко отразен публичен спор относно мемориала на артисти, преследвани и убити от нацистите.

Вагнер, която тази седмица претърпя операция, изглеждаше напълно възстановена, отбелязва ДПА. Тя и Фридман посрещаха гостите, от време на време разговаряха помежду си и изглеждаха много непринудени, допълва осведомителната агенция.

Традиционно град Байройт застла червен килим за политици и знаменитости. Сред тях бяха премиерът на Бавария Маркус Зьодер, както и регионалните лидери на Тюрингия и Баден-Вюртемберг – Марио Фойгт и Джем Йоздемир.

Първата нова постановка за сезона ще има премиера в неделя, 26 юли – произведението на Вагнер „Риенци“ ще бъде изпълнено за първи път на сцената на Фестивалния театър, отбелязва ДПА.

Байройтският фестивал, посветен на Рихард Вагнер, ще продължи до 26 август.