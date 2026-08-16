Близкородственото кръстосване може да е довело до изчезването на саблезъбите котки

Изследване на над 3700 прешлена от саблезъбите котки Smilodon fatalis показва тежки деформации, хронични възпаления и други заболявания, които вероятно са затруднявали ловуването им и са допринесли за изчезването на вида преди около 12 000 години.

Учените са изследвали останки на най-малко 849 животни от катранените ями Ла Бреа в Лос Анджелис. Те са открили над 200 вродени малформации, близо 50 слети прешлена, необичаен костен растеж и туморни образувания.

Според изследователите причината вероятно е била близкородственото кръстосване, породено от намаляването на популацията. Уврежданията са могли да причинят болка, мускулна атрофия и проблеми с движението, което е намалило ловните способности на хищниците.

Хипотезата обаче не може да бъде доказана напълно без ДНК анализ, тъй като в Ла Бреа не са запазени меки тъкани. Учените предупреждават, че подобен генетичен колапс може да застраши и съвременни животински видове, чиито популации намаляват заради климатичните промени и загубата на местообитания.