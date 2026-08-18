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100 години на фестивала „Варненско лято“: Общината валидира специална пощенска марка

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нивелина Няголова-Георгиева
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Чете се за: 01:57 мин.
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Специалната пощенска марка, издадена по повод 100-годишнината на Международния музикален фестивал „Варненско лято“, валидираха днес в града.

Международният музикален фестивал „Варненско лято“ получи признание за своята 100-годишнина. Основан през 1926 година като „Варненски музикални тържества“ от видните български музиканти и общественици Добри Христов и Панчо Владигеров, това е най-старият фестивал в България. На церемонията по валидирането и представянето на марката присъстваха кметът Благомир Коцев и артистичният директор на фестивала, маестро Марио Хосен.

Пощенската марка е създадена, както и цялото пощенско изделие, от художничката Мая Стайкова. Стойността е 1,15 евроцента и са отпечатани 6000 броя от марката, която от днес вече може да бъде намерена в пощенските станции.

Десислава Георгиева, началник отдел "Фестивали и проекти" в Община Варна: „Марката е изключително красива и в нея е имплементирана визията на фестивала и смятам, че тя е един чудесен елемент от цялата празнична атмосфера и годината, в която отбелязваме тези феноменални 100 години. Тя е в тираж 6 000 броя. В момента ще има един изнесен щанд на български пощи, където всеки желаещ ще може да си закупи марката. Тя струва 1,15 евро.“

През следващите 3 дни само в централна поща във Варна марката ще се продава върху плик, предложена със специален печат, който я валидира и вдига нейната филателна стойност.

Вижте още в прякото включване на Нивелина Няголова

#специална пощенска марка #100 фестивал #"Варненско лято" #пощенска марка

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