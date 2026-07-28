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"Продължаваме Промяната" внасят при президента петиция за вето върху бюджета

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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Президентът Илияна Йотова ще приеме на "Дондуков"2 лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев и председателят на парламентарната група на партията Николай Денков.

Срещата е по тяхно искане, за да връчат на държавния глава петиция с искане за вето на бюджета на държавата, както и тези на здравната каса и Държавното обществено осигуряване. 33 000 подписа са събрани под искането.

От партията настояват да бъдат преразгледани заложените във финансовата рамка параметри свързани подкрепата за майчинството, образованието, малкия бизнес и общините. Те настояват да бъде подложено на ново обсъждане възнагражденията на медицинските специалисти. Още в петък държавният глава обяви, че е разписала, т.нар. малки бюджети и те вече са обнародвани в Държавен вестник.

#вето върху бюджета #президента Илияна Йотова #Бюджет 2026 #"Продължаваме промяната" #вето #петиция

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