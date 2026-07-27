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Торнадо нанесе сериозни щети в американския щат Уисконсин

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:32 мин.
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Торнадо в североизточната част на американския щат Уисконсин причини вчера значителни щети, затъмнявайки небето по обяд и принуждавайки работниците да потърсят убежище в мазетата на офис сградите, предаде Асошиейтед прес.

Силни ветрове разрушиха къщи, разхвърляха изкривени метални конструкции по магистралата и прекъснаха електроснабдяването на повече от 30 000 души. До снощи нямаше съобщения за жертви или ранени, но спасителните служби все още продължават да търсят, заяви най-високопоставеният служител в окръг Уинебаго Гордън Хинц.

Националната метеорологична служба на САЩ потвърди, че в окръг Уинебаго, на около 90 мили (145 километра) северозападно от град Милуоки, е имало торнадо. За щети се съобщава в градовете Епълтън и Менаша. Началникът на местната полиция Мат Албрехт каза, че там някои къщи и търговски обекти са били сериозно засегнати.

Торнадото се е образувало в резултат на голяма буря, преминала през района на Големите езера, подхранена от натрупана топлина и влажност, заяви метеорологът от американската метеорологична служба Скот Бършбек. Според Хинц може да минат няколко дни, преди електроснабдяването в засегнатите райони да бъде възстановено.

#САЩ #Уисконсин #торнадо #щети

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