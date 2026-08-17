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Военни учения: Тръмп нареди да се намали мащаба на съвместните учения с Южна Корея

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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тръмп закани сащ нанесат тежък удар иран заради нападение американски военни
Снимка: БТА
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Доналд Тръмп инструктира Пентагона да намали значително съвместните военни учения с Южна Корея.

В публикация в социалната си мрежа президентът на Съединените щати изтъква добрите си отношения със севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Той посочва, че ученията не само са скъпи, но и изпращат неуместен и враждебен сигнал към страна, която е демонстрирала невраждебност и уважение към него.

Същевременно Тръмп споменава отказа на Сеул да участва в действията срещу Иран. Годишните съвместни учения на Съединените щати и Южна Корея, които са част от стратегията за възпиране на Северна Корея, започват днес и ще продължат до 27 август. В тях ще се включат около 18 хиляди южнокорейски военни.

#Тръмп #военни учения #Южна Корея

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