Тръмп ще попита Путин дали руски сателити помагат на Техеран да нанасят удари в Близкия изток

Доналд Тръмп заяви, че ще попита Владимир Путин дали руски сателити помагат на Иран при насочване на удари в Близкия изток.

Според американски президент има добри шансове разговорите с Техеран да постигнат рузултати. "В противен случай ще се върнем към това, което правехме преди два дни", каза той по повод американските удари срещу Ислямската пепублика. Техеран отрича настоящ диалог. Тръмп отхвърли тревогите около евентуален недостиг на боеприпаси за американската армия заради кампанията срещу Иран. Има много муниции, бих искал да са повече, но много е дадено на Украйна, отбеляза Тръмп.