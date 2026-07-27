Световното наследство на ЮНЕСКО - обекти от Гърция, Франция и Полша в списъка

Обекти в Гърция, Франция и Полша са сред новите попълнения в Списъка за световното наследство на ЮНЕСКО. Планината Олимп в Гърция беше избрана заради съчетанието от митологично и културно значение, природна красота и богато биоразнообразие. Гърция работи 12 години за одобрението на кандидатурата.

Плажовете, където дебаркират съюзническите войски по време на Десанта в Нормандия, също вече са част от списъка. Аргументът на организацията е, че те са изключителен културен пейзаж, оформен както от събитията от 1944 г., така и от трайния спомен за тях. Там всяка година се провеждат възпоменателни церемонии с участието на световни лидери заради ключово значение за победата срещу нацистките сили по време на Втората световна война.

Полският пристанищен град Гдиня получи признание. Градът е изграден почти от нулата и е един от символите на модернизма в междувоенна Полша. Статутът от ЮНЕСКО осигурява правна защита на обекти с изключителна културна или природна стойност за човечеството.