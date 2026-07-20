Гърция се надява планината Олимп да бъде включена в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО като смесен културен и природен обект, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

Кандидатурата ще бъде обсъдена на предстоящо заседание на Комитета за световното наследство в Пусан, Южна Корея. Олимп е най-високата планина в Гърция и според древногръцката митология е домът на Зевс и останалите олимпийски богове, припомня изданието.

Кандидатурата се основава на съчетанието от митологично и културно значение, археологически и религиозни обекти, природна красота и забележителности, както и богато биоразнообразие.

Включването на Олимп в списъка не е сигурно, тъй като се очаква комитетът да поиска от Гърция допълнителна информация, се посочва още в информацията.

Представители на местната власт в населени места, използвани за отправна точка на туристите и планинарите, се надяват евентуалното признаване на статута на световно наследство да допринесе за по-добрата защита на планината и за регулиране на нарастващия брой посетители.