Кучетата разпознават усмихнати лица, сочи проучване

Всеки любител на кучета ще ви каже, че неговият четириног приятел усеща настроението и емоциите му, пише Би Би Си.

Сега учените са установили какво точно става в мозъка на кучето, когато то види човек - дори напълно непознат - да се усмихва или да се мръщи.

В изследването са участвали 14 кучета, които са стояли напълно неподвижно в мозъчен скенер, докато са им показвали снимки на човешки лица.

Снимките на щастливи, усмихнати лица са предизвикали активност в определена област на мозъка, свързана с усещането за награда.

Тази система за възнаграждение е частта от мозъка, която се активира, когато изпитваме удоволствие и запомняме приятни преживявания - например когато ядем вкусна храна или получаваме похвала.

При хората често описваме това усещане като „еуфория“, която изпитваме, когато спечелим игра или дори когато получим положителен коментар в социалните мрежи.

При предишни изследвания върху кучета е установено, че същата област на мозъка се активира, когато кучетата очакват вкусна награда или помиришат познат човек.

„Тя контролира мотивацията ни да правим различни неща - желанието ни да действаме“, казва Лаура Куая, една от водещите изследователки в проучването от Виенския университет. „Така че това откритие предполага, че щастливите лица, дори когато принадлежат на непознати, имат положително значение за кучетата.“

Куая и нейният колега Раул Ернандес-Перес продължили изследването, за да установят как кучетата реагират на други човешки емоции. На животните били показани изображения на хора, изразяващи щастие, гняв, страх и тъга. Системата за възнаграждение в мозъка обаче реагирала само на щастливите лица.