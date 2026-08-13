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Кучетата разпознават усмихнати лица, сочи проучване

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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кучетата разпознават усмихнати лица сочи проучване
Снимка: Снимката е илюстративна
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Всеки любител на кучета ще ви каже, че неговият четириног приятел усеща настроението и емоциите му, пише Би Би Си.

Сега учените са установили какво точно става в мозъка на кучето, когато то види човек - дори напълно непознат - да се усмихва или да се мръщи.

В изследването са участвали 14 кучета, които са стояли напълно неподвижно в мозъчен скенер, докато са им показвали снимки на човешки лица.

Снимките на щастливи, усмихнати лица са предизвикали активност в определена област на мозъка, свързана с усещането за награда.

Тази система за възнаграждение е частта от мозъка, която се активира, когато изпитваме удоволствие и запомняме приятни преживявания - например когато ядем вкусна храна или получаваме похвала.

При хората често описваме това усещане като „еуфория“, която изпитваме, когато спечелим игра или дори когато получим положителен коментар в социалните мрежи.

При предишни изследвания върху кучета е установено, че същата област на мозъка се активира, когато кучетата очакват вкусна награда или помиришат познат човек.

„Тя контролира мотивацията ни да правим различни неща - желанието ни да действаме“, казва Лаура Куая, една от водещите изследователки в проучването от Виенския университет. „Така че това откритие предполага, че щастливите лица, дори когато принадлежат на непознати, имат положително значение за кучетата.“

Куая и нейният колега Раул Ернандес-Перес продължили изследването, за да установят как кучетата реагират на други човешки емоции. На животните били показани изображения на хора, изразяващи щастие, гняв, страх и тъга. Системата за възнаграждение в мозъка обаче реагирала само на щастливите лица.

„Кучетата могат да различават положителните емоции от всички останали, но изглежда не могат да разграничат различните отрицателни емоции една от друга“, казва за Би Би Си Ернандес-Перес, също от Виенския университет.

#радост #Поведение #кучета

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