„Музиката е първата ми любов“: Антъни Хопкинс издава дебютния си албум

Дебютният албум - Life Is A Dream - на легендарния актьор сър Антъни Хопкинс в качеството му на композитор, излиза на 21 август, съобщава АП. Албумът съдържа 12 композиции, създавани в продължение на шест десетилетия.

Под диригентството на Густаво Дудамел, в изпълнение на лондонския Филхармоничен оркестър, Life Is A Dream е записан в лондонската „Александра палас“ през април и е част от каталога на звукозаписната компания „Дека класикс“.

„Музиката е първата ми любов или по-скоро моето истинско призвание“, казва 88-годишният актьор. „Звучи твърде тържествено, но израснах, заобиколен от музиката на следвоенните години, и тя остави дълбок отпечатък в мен. Започнах да свиря на пиано, когато бях съвсем малък.“

Снимки: БТА

Той сяда зад инструмента, когато е 4-годишен, а години по-късно започва и да композира, написвайки през 1960 г. първото си произведение - валс. По това време той е на 22 години.