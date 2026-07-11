БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Антъни Хопкинс издава първия си албум като композитор

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
Още
Запази
антъни хопкинс издава първия албум композитор
Слушай новината

Звездата от филма „Мълчанието на агнетата“ Антъни Хопкинс призна, че е сбъднал най-голямата си мечта, след като подписа договор като композитор, предаде ДПА. 88-годишният актьор вече е част от каталога на звукозаписната компания „Дека класикс“ и следващия месец ще издаде първия си албум, озаглавен Life Is A Dream.

Продукцията събира композиции, над които той е работил в продължение на шест десетилетия, а първият сингъл – Bracken Road, от неговата „1947: Сюита за пиано и оркестър“, вече излезе.

„Музиката беше първата ми страст, най-голямото ми желание, композирам музика през целия си живот”, казва Хопкинс. „Някои от тези произведения живеят в мен от десетилетия и все още усещам как се завръщам към тях.“ „Целият ми живот е един сън. Договорът с „Дека“ е изключителна чест за мен“, отбелязва актьорът, цитиран от ДПА.

Музиката на Хопкинс се изпълнява от лондонския Филхармоничен оркестър под диригентството на носителя на „Грами“ Густаво Дудамел. Творбите отразяват живота на актьора, израстването му в Уелс и обичта към неговото семейство, допълва ДПА.

Роденият в Порт Толбът актьор композира музика още от детството си, като започва да свири на пиано на четиригодишна възраст.

Първият сингъл - Bracken Road - е вдъхновен от детските му спомени от Маргам в Южен Уелс – от улиците, ливадите, фермите и планините, които са заобикаляли семейния му дом през 40-те години на миналия век. Хопкинс композира тази музика през 1963 г., когато е млад актьор в театър „Ливърпул плейхаус“.

Други композиции в албума черпят вдъхновение от спомените му за Порт Толбът, детските посещения при дядо му, киното, което първо е разпалило въображението му, и най-близките му хора.

# Антъни Хопкинс #композитор

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
За 35 години Конституцията на България е била променяна шест пъти
2
За 35 години Конституцията на България е била променяна шест пъти
Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар измами на стойност около 900 000 евро
3
Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар...
Симеон Матев: До края на юли ще се редуват нормални летни дни и захлаждане, август се очаква да е като миналата година
4
Симеон Матев: До края на юли ще се редуват нормални летни дни и...
След близо 20 години борба: Жителите на село Бъзън спасиха сградата на бившето училище
5
След близо 20 години борба: Жителите на село Бъзън спасиха сградата...
Лионел Меси пренаписа още една страница от историята на световните първенства
6
Лионел Меси пренаписа още една страница от историята на световните...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
5
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
6
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева

Още от: Любопитно

Защита на работещите на открито: Гривни сигнализират за опасност от топлинен удар
Защита на работещите на открито: Гривни сигнализират за опасност от топлинен удар
Националната гвардейска част отбелязва своя празник днес Националната гвардейска част отбелязва своя празник днес
Чете се за: 00:47 мин.
В нюйоркския музей „Гугенхайм“ са открити следи от бактерията, причиняваща легионерска болест В нюйоркския музей „Гугенхайм“ са открити следи от бактерията, причиняваща легионерска болест
Чете се за: 02:50 мин.
Националната гвардейска част отбелязва 147 години от създаването си Националната гвардейска част отбелязва 147 години от създаването си
Чете се за: 00:47 мин.
Съкращават парите на Венецианското биенале заради участието на Русия? Съкращават парите на Венецианското биенале заради участието на Русия?
Чете се за: 01:55 мин.
Клонининг на Ерлинг Холанд: Състезание в Маями в чест на норвежкия национал Клонининг на Ерлинг Холанд: Състезание в Маями в чест на норвежкия национал
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

СПЕЦИАЛНО: Мистерията с катастрофата с камиона на АМ „Тракия“ се заплита
СПЕЦИАЛНО: Мистерията с катастрофата с камиона на АМ...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Тежко остава състоянието на раненото при катастрофата край Дупница момиче Тежко остава състоянието на раненото при катастрофата край Дупница момиче
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Мащабна акция на полицията в цялата страна след фаталните катастрофи с тирове Мащабна акция на полицията в цялата страна след фаталните катастрофи с тирове
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Задържаха 24-годишна жена с над 2 промила алкохол зад волана на Околовръстното Задържаха 24-годишна жена с над 2 промила алкохол зад волана на Околовръстното
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Жертви на горещите вълни: Рекорден брой удавени в Европа
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Какво означават новите удари между Техеран и Вашингтон за мирните...
Чете се за: 02:05 мин.
По света
Тир с износени гуми е спрян от движение на АМ "Тракия"
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Каква е стратегията на „Продължаваме Промяната“ за...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ