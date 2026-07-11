Антъни Хопкинс издава първия си албум като композитор

Звездата от филма „Мълчанието на агнетата“ Антъни Хопкинс призна, че е сбъднал най-голямата си мечта, след като подписа договор като композитор, предаде ДПА. 88-годишният актьор вече е част от каталога на звукозаписната компания „Дека класикс“ и следващия месец ще издаде първия си албум, озаглавен Life Is A Dream.

Продукцията събира композиции, над които той е работил в продължение на шест десетилетия, а първият сингъл – Bracken Road, от неговата „1947: Сюита за пиано и оркестър“, вече излезе.

„Музиката беше първата ми страст, най-голямото ми желание, композирам музика през целия си живот”, казва Хопкинс. „Някои от тези произведения живеят в мен от десетилетия и все още усещам как се завръщам към тях.“ „Целият ми живот е един сън. Договорът с „Дека“ е изключителна чест за мен“, отбелязва актьорът, цитиран от ДПА.

Музиката на Хопкинс се изпълнява от лондонския Филхармоничен оркестър под диригентството на носителя на „Грами“ Густаво Дудамел. Творбите отразяват живота на актьора, израстването му в Уелс и обичта към неговото семейство, допълва ДПА.

Роденият в Порт Толбът актьор композира музика още от детството си, като започва да свири на пиано на четиригодишна възраст.

Първият сингъл - Bracken Road - е вдъхновен от детските му спомени от Маргам в Южен Уелс – от улиците, ливадите, фермите и планините, които са заобикаляли семейния му дом през 40-те години на миналия век. Хопкинс композира тази музика през 1963 г., когато е млад актьор в театър „Ливърпул плейхаус“.

Други композиции в албума черпят вдъхновение от спомените му за Порт Толбът, детските посещения при дядо му, киното, което първо е разпалило въображението му, и най-близките му хора.