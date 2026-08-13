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Кражбата на 210 миниатюрни статуетки на Моцарт помрачи изложба в родния му град в Австрия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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кражбата 210 миниатюрни статуетки моцарт помрачи изложба родния град австрия
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Кражбата на 210 статуетки "Мини-Моцарт" помрачи изложба в родния град на прочутия австрийски композитор Залцбург и огорчи концептуалния художник, който ги е създал, предадоха ДПА и Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти и Международната фондация "Моцартеум".

Обществената изложба на германския художник Отмар Хьорл, включваща общо 320 златисти "фигурки" на Моцарт, беше помрачена след масовата кражба, при която 210 от тях изчезнаха от градините "Мирабел" в Залцбург.

"Най-лошото за един художник е когато творбите му изчезнат", каза Хьорл, цитиран от ДПА.

Художникът добави, че е разтревожен и от липсата на уважение към творчеството му.

Малките скулптури бяха поставени в средата на юли, включително в градините "Мирабел" в Залцбург - популярна туристическа атракция, по повод 270-ата годишнина от рождението на композитора Волфганг Амадеус Моцарт.

Изложбата е подготвена в сътрудничество с фондация "Моцартеум". Хьорл каза още, че не вярва туристи да да отнесли 50-сантиметровите фигурки на Моцарт. По думите му това е "организирана кражба".

Снимки: БТА

Статуетките вероятно са откраднати през нощта от обществения парк, когато градините "Мирабел" са затворени.

"Намирам го за малко нагло", каза художникът.

Отмар Хьорл сподели, че би продал миниатюрните фигурки на Моцарт за 90 евро всяка след края на изложбата, което означава, че общите му загуби възлизат на около 20 000 евро.

Тъй като производителят на скулптурите е в отпуск, няма как бъдат поставени заместващи фигурки на Моцарт. Няколко десетки от тях все още могат да бъдат разгледани до края на август в "Моцартеум" и в родния дом на композитора в Залцбург.

Хьорл е известен със своите инсталации, в които използва масово произведени фигури на известни личности. Той разположи малки "армии" от копия на Шилер, Гьоте и Хьолдерлин в германски градове.

Не липсваха и инциденти, подобни на този в Залцбург. По време на кампания в Байройт, където се провежда прочутият Вагнеров фестивал, бяха откраднати 100 фигурки на композитора Рихард Вагнер, припомнят агенциите.

#Статуетки #Моцарт #Австрия

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