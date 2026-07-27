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Откриха оловен печат на цар Симеон в манастира на Георги Синкел край Велики Преслав

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Здравка Русева
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Оловен печат на цар Симеон откриха археолози при проучване на важен религиозен комплекс край Велики Преслав.

Печатът е принадлежал на владетеля на Преслав, който е водил кореспонденция със сановник от манастира. Това е вторият печат, който учените откриват при проучване на манастира край втората българска столица.

Средата, в която е открита находката, не оставя съмнение в учените, че е принадлежала на Цар Симеон. Изображенията също доказват, че е бил използван от владетеля на столицата Преслав.

доц. Росина Костова, археолог: "Това е печат на цар Симеон с надпис „На миротворния василевс многая лета“. Неговото изображение и този надпис са от обратната страна на печата, а от лицевата страна е изобразена Света Богородица, която държи пред себе си медальон с изображението на Исус Христос."

Откриването на редкия артефакт е значимо, защото манастирският комплекс е бил важен за Втората българска държава.

доц. Росина Костова, археолог: "Той е важен за българската средновековна история, защото изважда от забравата две важни личности - ичергу боила Мостич и Георги Синкел, които не са известни в писмените извори, но са играли ключова роля в Х в., в Златния век."

Георги Синкел е български сановник, който е дарил земята си на ичиргу боила Мостич за манастир, а след това приема монашески сан.

Археологът Росина Костова е убедена, че на обекта най-ценна е историята, а това е историята на една аристократична фамилия от Златния век на България.

#манастир на Георги Синкел #оловен печат на цар Симеон #велики преслав #откриване

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