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Откриха мъртви 11 малки делфинчета в морето край Приморско

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Случаят се проверява от няколко институции

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На морското дъно край Приморско са открити мъртви 11 малки делфини. В ход са проверки, които трябва да изяснят причините за смъртта на морските бозайници.

Преди седмица Силвия Рашкова се гмурка в местността “Крокодила” край Приморско, а на дъното се натъква на стряскаща гледка.

Силвия Рашкова, носител на награди по дълбочинно гмуркане: “Това, което аз успях да преброя е 11 делфинчета. Най-вероятно това, което се е случило при махането на мрежите, делфинчетата са били в мрежите, защото те за няколко минути им свършва въздуха и вече не оцеляват. На 17 метра, където бяха делфинчетата водата беше около 12 градуса и съответно това ги е задържало там."

Местните рибари обаче имат друго обяснение.

Златин Бодуров, рибар: “Делфините са най-хитрите същества на планетата. Те трудно се хващат в мрежи. Наскоро имаше стрелби в морето. От детонацията - тези удари от гърмежите, защото имаше някакво учение и най-вероятно от тях. Това е сериозен стрес. Те са бозайници.”

От ИАРА-Бургас са извършили проверка, съвместно с “Басейнова дирекция”.

Константин Дамянов, нач. на “Отдел за рибарство и контрол” към ИАРА: "В него район от Созопол до Приморско не сме установили към момента незаконни мрежи. Ситуацията, която се случва в Черно море, война, дронове, бомби, тази детонация оказва влияние на екосистемата.”

Според регионалната екоинспекция на кадрите не се виждат останки от рибарски мрежи.

Милена Ярмова, гл. експерт “Биоразнообразие” в РИОСВ-Бургас: "Такова масово измиране на толкова делфини на едно място най-вероятно предполага смърт от заплитане и удавяне в рибарски мрежи. Не могат да бъдат взети никакви проби или да се направи аутопсия на труповете, защото вече са тръгнали процеси на разлагане."

Силвия Рашкова, носител на награди по дълбочинно гмуркане: "Не е нормално на 30 метра от брега по права линия да има мрежи така или иначе. На същото място предната седмица отново бяхме и имаше рибарски мрежи, които се виждаха още отгоре.“

От Община Приморско също започна проверка по случая. А от началото на годината по Южното Черноморие са открити 97 мъртви делфина.

#мъртви 11 малки делфинчета #разследване #рибарски мрежи

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