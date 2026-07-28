Горещо време и все по-голяма опасност от пожари

Във вторник ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони, в София – около 31°. След обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и там на изолирани места ще превали. Ще духа до умерен, в Дунавската равнина временно силен вятър от северозапад, а в източната половина от страната – ще се ориентира от север-североизток.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има около и след обяд и главно по северното крайбрежие ще превали. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, след обяд – от изток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 30°. Температурата на морската вода е 21° - 23°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

Преди обяд над планините ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачността. На изолирани места главно в масивите от Западна България също ше превали. Ще духа до силен, по билото на Централна Стара планина и временно бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 17°.

В сряда ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток, в източните райони ще е до умерен. Температурите ще започнат да се повишават и максималните ще бъдат между 32° и 37°, малко по-ниски по Черноморието.

През следващите дни ще бъде слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони – до умерен вятър от изток-североизток. Температурите ще продължат да се повишават и максималните в отделни места, ще бъдат между 35° и 40°, отново по-ниски по Черноморието.