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В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Снимка: Снимката е илюстративна
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Служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ловешката полиция, съвместно с инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) в Ловеч, разкриха незаконен цех за производство на консервирани гъби в Луковит. Това съобщи говорителят на полицията Габриела Тодорова.

Полицейските действия са започнали на 21 юли след публикувана обява в социалните мрежи за продажба на консервирани гъби, както и след получен сигнал от ОДБХ – Ловеч. При извършената проверка в имот в Луковит, обособен като производствен цех и стопанисван от двама 32-годишни собственици, са открити 609 буркана с готова продукция – консервирани гъби без етикети и данни за произход, с общо тегло 321 кг. На място са намерени още казан за стерилизиране на бурканите, опаковъчни материали (кашони) и други вещи, свързани с производствената дейност.

За констатираните нарушения служители на ОДБХ – Ловеч са съставили констативен протокол и две разпореждания. Предстои съставянето на акт за установяване на административно нарушение на 59-годишна жена, извършвала продажбата на продукцията.

#консервирани гъби #цех за гъби #гъби #Луковит

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