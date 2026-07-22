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САЩ обещаха да защитят България от потенциална заплаха от страна на Иран

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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сащ обещаха защитят българия потенциална заплаха страна иран
Снимка: Фейсбук
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Съединените щати обещаха да защитят България от потенциална заплаха от страна на Иран след решението САЩ да разположат 8 самолета цистерни на летището в Безмер.

От Европейското командване на въоръжените сили написаха във Фейсбук:

"САЩ разполагат с регионални отбранителни сили по източния фланг на НАТО, включително в България, и ние работим в тясно сътрудничество с българското правителство, както и с нашите съюзници и партньори в по-широкия регион, за да останем бдителни и да противодействаме на всякакви потенциални заплахи."

#летище "Безмер" #разполагане на американски самолети #авиобаза "Безмер"

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