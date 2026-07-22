Задържаха шофьор на тир с над 3 промила алкохол край ГКПП "Лесово"

Шофьор на тежкотоварен автомобил с концентрация на алкохол над 3 промила е задържан от полицията на международния път край ГКПП "Лесово", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ямбол.

Около 19:50 ч. снощи гранични полицаи се усъмнили в поведението на пътя на товарен автомобил с чуждестранна регистрация и подали сигнал до полицията в Елхово. При проверка е установено, че 53-годишният чуждестранен гражданин е шофирал тежкотоварен автомобил с полуремарке след употреба на алкохол.

Пробата с техническо средство е отчела над 3 промила алкохол в издишания въздух. Шофьорът е дал кръвна проба за изследване, задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.