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Задържаха шофьор на тир с над 3 промила алкохол край ГКПП "Лесово"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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задържаха шофьор тир промила алкохол гкпп лесово
Снимка: БТА/Архив
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Шофьор на тежкотоварен автомобил с концентрация на алкохол над 3 промила е задържан от полицията на международния път край ГКПП "Лесово", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ямбол.

Около 19:50 ч. снощи гранични полицаи се усъмнили в поведението на пътя на товарен автомобил с чуждестранна регистрация и подали сигнал до полицията в Елхово. При проверка е установено, че 53-годишният чуждестранен гражданин е шофирал тежкотоварен автомобил с полуремарке след употреба на алкохол.

Пробата с техническо средство е отчела над 3 промила алкохол в издишания въздух. Шофьорът е дал кръвна проба за изследване, задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

#шофиране с алкохол #ГКПП "Лесово" #пиян шофьор

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