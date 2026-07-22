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Два трамвая се сблъскаха на емблематичен мост в Ротердам, 15 души са ранени

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Два трамвая се сблъскаха на емблематичен мост в Ротердам, 15 души са ранени
Снимка: илюстративна
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Два трамвая се сблъскаха на ключов мост в Ротердам, при което бяха ранени най-малко 15 души. Един от пострадалите е в тежко състояние, съобщиха местните власти.

Мостът "Еразъм" е една от най-разпознаваемите забележителности на нидерландския пристанищен град. Той преминава над река Маас и е важен транспортен възел.

Кадри от уебкамера показват как единият трамвай се врязва в задната част на другия, при което отломки се разпръскват по пътните платна, а и двете мотриси са повредени. Мостът е затворен за движение и в двете посоки.

На разпространените кадри се виждат множество служители на спешните служби, които евакуират ранените с носилки и инвалидни колички.

Първоначално властите в Ротердам съобщиха за 18 пострадали, но по-късно намалиха броя им на 15, предаде националната телевизия NOS.

#катастрофа с трамвай #ротердам #сблъсък на трамваи

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