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Затвориха АМ "Тракия" за повторен оглед след тежката катастрофа край Карнобат (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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затвориха bdquoтракияldquo повторен оглед тежката катастрофа жертва карнобат
Снимка: БНТ
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Затвориха автомагистрала "Тракия" и в двете посоки в района на Карнобат. Преди минути започна повторният оглед по досъдебното производство за тежката катастрофа от 10 юли, при която загина 40-годишен мъж.

При инцидента тежкотоварен камион премина през разделителната мантинела в района на 312-ия километър и навлезе в насрещното платно, където се удари челно в два автомобила.

Повторният оглед е част от разследването, което трябва да изясни всички обстоятелства около тежкия инцидент. Разследващите правят повторни измервания на широчината на платната, разстоянията и всички следи, които биха помогнали за изясняване на механизма на инцидента.

снимки: Елеана Цанова, БНТ

Всички автомобили се пренасочват по обходния маршрут през Петолъчката и Карнобат.

#затворена #АМ Тракия #карнобат

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