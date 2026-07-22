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Томас Райс преди мача с Апоел (Тел Авив): Винаги е важно да постигнем добър резултат в първия мач

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Български футбол
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Лудогорец излиза срещу израелския Апоел (Тел Авив) в първия мач от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Срещата е в четвъртък от 21:30 българско време и ще се играе в унгарския град Мишколц.

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Лудогорец ще търси победа срещу израелския Апоел (Тел Авив) в първия мач от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Срещата е в четвъртък от 21:30 българско време и ще се играе в унгарския град Мишколц.

Новият треньор на Лудогорец Томас Райс очаква неговият отбор за започне участието си в евротурнирите с положителен резултат.

"Винаги е важно да постигнем добър резултат в първия мач. Ще бъде труден мач. Апоел е добър отбор, но ние ще се постараем да се представим добре", коментира Райс.

Извън групата за мача останаха контузените Ерик Маркус и Кайо Видал, но в състава е Петър Станич, който ще помага за успеха срещу Апоел (Тел Авив).

"Победата е най-добрият резултат за нас. Искаме да победим. Това ще бъде само първият мач и ще е добре да спечелим. Но има и реванш, който също трябва да изиграем", добави старши треньорът на "орлите".

Извън състава за първия мач с Апоел останаха и новите попълнения - Хосам Абделмагид, Натан Фернандес и Михаил Полендаков.

#УЕФА Лига на конференциите 2026/27 #Томас Райс #ПФК Лудогорец

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