Томас Райс преди мача с Апоел (Тел Авив): Винаги е важно да постигнем добър резултат в първия мач

Лудогорец ще търси победа срещу израелския Апоел (Тел Авив) в първия мач от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Срещата е в четвъртък от 21:30 българско време и ще се играе в унгарския град Мишколц.

Новият треньор на Лудогорец Томас Райс очаква неговият отбор за започне участието си в евротурнирите с положителен резултат.

"Винаги е важно да постигнем добър резултат в първия мач. Ще бъде труден мач. Апоел е добър отбор, но ние ще се постараем да се представим добре", коментира Райс.

Извън групата за мача останаха контузените Ерик Маркус и Кайо Видал, но в състава е Петър Станич, който ще помага за успеха срещу Апоел (Тел Авив).

"Победата е най-добрият резултат за нас. Искаме да победим. Това ще бъде само първият мач и ще е добре да спечелим. Но има и реванш, който също трябва да изиграем", добави старши треньорът на "орлите".

Извън състава за първия мач с Апоел останаха и новите попълнения - Хосам Абделмагид, Натан Фернандес и Михаил Полендаков.