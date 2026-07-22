Кабинетът взима от ДПС сградата на ул. "Врабча", дава я на НАП

Кабинетът прехвърля сградата на ДПС на улица "Врабча" 23 на Националната агенция за приходите.

Регионалният министър Иван Шишков обяви, че дават 10 дни срок на областния управител за изпълнените на решението.

По думите на Шишков целта е държавният имот да бъде използван по-пълноценно и да се подобрят условията за работа на приходната агенция.

Иван Шишков, регионален министър: "Ако си спомняте, за два дена тази сграда беше изпразнена от предишната администрация. Ние сега даваме 10 дни. Тоест, смятаме, че логичният срок, в който тази сграда държавата може да я ползвала обратно, 10-дневният срок е съвсем нормален. И от тук нататък аз не мисля, че става въпрос за реваншизъм, защото най-лошото нещо в едно управление е да има реваншизъм. Най-доброто обаче е и всички лоши практики да бъдат подменени"

Той уточни, че предстоят разговори с ДПС за настаняването на партията в друга сграда.