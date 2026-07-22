Варна се готви за 86-ия плувния маратон "Галата - Варна"

За 86-и път във Варна ще се проведе плувният маратон "Галата - Варна", най-старото подобно състезание у нас. Организаторите на тазгодишното състезание са трима - Община Варна, Военноморските сили и плувен спортен клуб "Черно море". Стартът на състезанието от няколко години е изтеглен през юли, а не през август, главно заради неблагоприятните метеорологични условия.

Камен Кукуров, директор на маратона “Галата-Варна”: "Към края на вчерашният ден имаше регистрирани 210 участника, освен на България, от Румъния, Турция, Великобритания, Щатите, Филипините. Очакваме да дойдат едно българско семейство от Дубай, специално далити за участие в плувния маратон. Интересно е тази година, че след 50 години ще вземе участие най-малката участничка, някога преплувала в плувния маратон, варненката Антоанета Драганова, която прави своя юбилей - 50 години участие в плувния маратон."

Стартът ще бъде даден след благословия от представител на Варненската и Великопреславска митрополия. Ще бъде отбелязана и паметта на Надежда Парушева, стожер на маратон дълги години:

Камен Кукуров, директор на маратона “Галата-Варна”: "Аз преди 15 години бях поканен от Надежда Парушева да се занимавам с този маратон. И мога да кажа, че тя ми даде пътя към организацията на плувния маратон "Галата - Варна". Така че се отнасям с огромно преклонение към нейната памет. Тази година, за съжаление, ние я загубихме и сме учредили приз в нейна памет, който ще бъде връчен на участника с най-много участия досега в маратона."

Наградният фонд е близо 4300 евро. За втора година на успешно завършилите ще има и паметен знак

Камен Кукуров, директор на маратона “Галата-Варна”: За мен е по-важно, предполагам и за всички участници, не е това дали ще си първи, втори и трети, дали ще вземеш 200 евро или 300. По-важно е да предизвикаш себе си, да изминеш това разстояние, което за доста хора могат да казват, а, бе, 4 км, какво са, 4 км е една много сериозна дистанция в морето. Да предизвикаш себе си, да си готов да се пребориш с психика, с физика, със самото море и да завършиш тук, на северната част на втора буна."

Всички любители на плуването имат време да се запишат до днес на обяд в плувния маратон.

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