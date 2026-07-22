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Протест в Силистра в петък заради информация за закриване на детското отделение в града

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
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Чете се за: 05:15 мин.
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Недоволство в Силистра заради информация за предстоящо закриване на детското отделение в Многопрофилната болница в града. Причината е кризата с недостига на лекари в областта.

Оказва се, че от три дни не работи не само педиатрията, но и още три отделения в лечебното заведение, което обслужва над 90 хиляди души в област Силистра. Тя е с 86 % държавно участие и ръководството на общината се е обърнало за помощ към премиера и министъра на здравеопазването:

Александър Сабанов, кмет на Силистра: "Многопрофилната болница в Силистра е единствената многопрофилната болница на цялата област. В Силистра, за разлика от Дулово и Тутракан няма общинска болница, а на територията на област Силистра няма и частни болници, които да поемат пациентите. Проблемът не е само с детско отделение, става на въпрос за инфекциозно отделение, за нервно отделение и сектор ревматология. Това са сериозни проблеми, които трябва все пак да бъдат решени от някой."

Сабанов каза още, че преди седмица е имало среща в РЗИ - Силистра, на която общината е била уведомена за затварянето на детското отделение и това по нервни болести:

Александър Сабанов, кмет на Силистра: "Може би на следващия ден написахме писмо до премиера и до министър Ивкова, с което молим, тъй като на нас друго ни не остало, освен да искаме от държавата да се намеси и да реши проблемите, които има в Многопрофилната болница за активно лечение в Силистра. В петъка, доколкото си спомням, излезе съобщение от министерството на здравеопазването, че министър Ивкова ще дойде в понеделник. Но понеделник така или иначе тя не дойде, но е предприела друг подход. Вчера, във вторник, е извикала управителя на болницата и изпълнителният директор, както и членове на борда на директорите в София. И вчера, както след обяда разбрахме от официалната страница на министерството на здравеопазването, вече има някакво решение. Министър Ивкова е дала указания, както на членовете на борда, така и на изпълнителният директор, да решат проблема бързо и кадровия проблем да бъде отстранен. И да могат да заработят и 2-те и 3-те отделения, всъщност и сектора. Става ясно още, че от ръководството са поели ангажимент това да се случи в най-кратки срокове."

Ако не се намери решение, ефектът ще е много сериозен, допълни Сабанов:

Александър Сабанов, кмет на Силистра: "Защото това е проблем, пак казвам, не само на общината Силистра. Това е проблем на цялата област и ефектът на доминото може да доведе до още по-тежки последствия, тъй като когато загубиш няколко отделения, средствата, които влизат по Здравната каса от пътеки в болницата ще намалеят, съответно ще се намалят сигурно и заплатите на другите лекари, което може да доведе до още по-тежна криза. Искрено се надяваме това да не се случи."

Въпреки развитието по случая, протест в петък ще има:

Грациела Рачева: "Разбира се, че остава, тъй като това, което до момента се допуска, е недопустимо за всички, които сме родители и не само. Споделихме, че проблемът е по-мащабен, тъй като още няколко отделения са пред затваряне. Като родител искам да споделя, че ми е изключително трудно да съм в тази ситуация, тъй като знам, че не само моето дете, но и други деца няма да получат навреме медицинска детска помощ в нашата болница, тъй като и хората, граждани на Силистра и в областта разчитат именно на нея."

Драгомир Димитров: "Тук в петък ще излязат хора, които имат какво да кажат. Когато държавата не решава проблемите своевременно, с темпото, с което трябва да ги решава, явно гражданското общество трябва да се намеси, за да покаже, че има нужди, има какво да каже, има изисквания към тази държава. И пак казвам, значи аз спуснах едно видео на 6 юли. От тогава се знае, че има проблем. Днес сме 22 юли, към този момент знаем, че топката е прехвърлена в Силистра и трябва да се решава оттук този проблем, а както разбрахте, той е много сериозен."

Вижте още в прякото включване на Пламенка Тонева

#затваряне на отделения #болница Силистра #протест

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