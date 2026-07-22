С какво ще запомним Мондиал 2026

Световното първенство приключи, но емоциите остават. В "Денят започва" спортните журналисти на БНТ Стефан Георгиев, Бюлент Мюмюнов и Тереза Мутафчиева споделиха как преживяха Мондиала на живо.

Според коментатора на финала Стефан Георгиев мачът не е отговорил на очакванията.

"Няма защо да си кривим душата. Не беше най-големата атракция на света. Въпросът е, че тук виновниците са ясни и това са аржентинците. Жалко за това, че в хода на турнира направиха толкова прелестни обрати. Имаше моменти, в които хората направо не вярваха на очите си на това, което виждат. Визирам мачовете с Египет и Англия. Меси е ясен. Много приличаше този отбор на световното от 90-та година. Полетява на крилете на един гений, тогава на Марадона, сега на Меси. И всички останали гравитиращи около него. И надяващи се, че един човек ще успее да им спечели световното", коментира спортният коментатор.

"Сега в продълженията, но отново загуба с 1 0, която струва ми се напълно кореспондира с това, кой повече заслужаваше да спечели и мача, а и турнира. Защото Испания беше най-силният отбор от тази гледна точка чисто дори и на статистика. Когато са ти вкарали само един гол в рамките на 8 мача, очевидно ти си бил безкрайно по-стабилният от всеки един друг отбор", добави той.

"Бях на трибуните и беше наистина един футболен празник. Ако самият мач във футболно отношение до една степен разочарова предвид липсата на конкуренция между двата отбора. Това, което наистина беше по трибуните, беше наистина един футболен празник. Може би някъде от полуфиналите нататък се усети наистина, че е световно първенство. Аржентинците като футбол в случай може много да ги критикуваме, но феновете им бяха наистина нещо забележително. На полуфинала с Англия в Атланта включително имаше стотици, чакащи отвън с табелки и надежда да влязат на този мач. Може би една от най-автентичните публики. И това, несъмнено, създаде поне от тази гледна точка, според мен, атмосфера достойна като за финал. Сега, имаше и страшно много хора дошли, според мен, и само за това така наречено шоу на почивката, церемония по закриване и така нататък. И шанса да видят тези звезди", разказа Тереза Мутафчиева.

Бюлент Мюмюнов сподели какво на него не му е харесало в програмата на Мондиала.

"На мен не ми харесва, че тези финали си играят през деня на открито. Това беше най-лошото решение от възможността да се играе на Мет Лайф Стейдиъм. Имаше други опции. Може би в Лос Анджелис, в Далас, в Атланта. Защо не и на Ацтека, където атмосферата е съвсем различна. Дори да се играе през деня. От тази гледна точка не ми хареса. Дано никога повече не се провеждат финали на дневна светлина и на Открито. Това не беше добре. Иначе за атмосферата, аржентинските фенове винаги са номер едно. По-скоро беше странно, че нямаше кой знае каква еуфория около испанските фенове", обясни Мюмюнов.

"Аз и като футбол и като атмосфера имах по-големи очаквания", добави той.

Според Стефан Георгиев високите рейтинги на БНТ са нещо нормално с оглед на мащаба на събитието.

"Напълно нормално е да се гледа финал на световно първенство. Рейтингите са напълно очаквани според мен на фона на това, което се случи в последния месец, даже 40 дни. Защото хората не спираха да гледат БНТ. И това е една кулминация, която логично доведе до високите показатели. Защото всеки иска да види кой ще е новият световен шампион. Макар, че естествено всеки има своите предпочитания. Някои биха искали Меси да спечели, други биха искали той да загуби. Някои харесват испанците, други не. Това няма никакво значение. Всеки малко или много е със своята си пристрастия. Така, че този финал и тези резултати за обществената медия са напълно в реда на нещата", обясни Стефан Георгиев.

"Истината е, че за нас същинската работа започна месеци преди началото, което зрителите усетиха и видяха. Даже, може би, факта, че започна улесни нас, тъй като елиминира организационната дейност, изобщо притесненията, съмненията около цялостната реализация на нещо такова, тъй като логистиката не ми хрумва друга дума - освен брутална. Наистина, логистиката беше много, много тежка за абсолютно всички екипи, както на място, така и тук, в телевизията. Да, това е всичко, което остава зад кадър", сподели Тереза Мутафчиева.

Запитан какво ще замомни от това световно първенство и коя е неговата история, Бюлент Мюмюнов каза:

"Ще запомня как имаше хора, които си продадоха колите, някои апартаментите, познати мои лични, латино-американци, колумбийци, аржентинци и отидоха да гледат футбол на много високи цени, което означава, че понякога за хората първи приоритет е футболът или този тип забавление, този тип колективно изживяване на някакви събития, пред семейство, пред семейни ангажименти, пред работа. Футболът се превръща в топприоритет, когато има световно първенство. Аз лично познавам хора, които са си продали колата и съм чул за хора, които си продали къщата. Дори в момента имам контакт с един аржентинец от Буенос Айрес, той си продаде колата."

Тереза Мутафчиева сподели най-вълнуващите моменти за нея като репортер:

"Може би ще запомня интервюто, което не успях да направя с Юрген Клоп, когото срещнах в центъра на Бостън в една много непринудена обстановка. Но новините, които гравитират около името му в момента не позволиха по никакъв начин екипа ни да се докосне до него. Но наистина, така в първата секунда, в която го зърнах, разпознах и след първоначалната еуфория и трепет, наистина някакси благодарих за възможността да съм на това място и това място да ме срещне дори визуално и да разменим няколко доми с хора като него. Със сигурност, може би интервюто с Юрген Клинсман, а тъй като беше и като формат една идея по-дълго, имахме възможността да обсъдим няколко от темите на Мондиала към конкретния момент. Разговарях с хора като Алън Шиърър. Така че да, Мондиала много взима, но и много дава."

Стефан Георгиев обобщи организацията на световното първенство и ролята на Джани Инфантино:

"Джани Инфантино няма да промени себе си и своите политики, защото той иска да обедини абсолютно целия свят, като до някъде се подмаже, да го кажа по-жаргонно, на африканци, азиатци, които винаги да гласуват за него, увеличавайки мащаба на световните първенства. Само, че от друга страна за него тази комерсализация е добре дошла, защото стадионите са пълни, хората са щастливи, искат да гледат мачовете и за него това е цел номер едно. И той казва, ето нали искате да виждате шоу, ето ви шоу."

"Иначе за футболна гледна точка, Мондиалът си е успех, както и да го гледаме, заради това, че целият свят го гледаше непрестанно и че се вълнуваше от него. И без Роналдо и Меси винаги има фигури, около които хората да се вълнуват. И Ямал, и Холанд, и Мбапе, който очевидно ще строши всички рекорди в следващите едно-две световни първенства. Така че всичко е успешно", завърши Стефан Георгиев.

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