Заради некачествен ремонт: Недоволство на жители на блок в столичния район "Подуяне"

Жители на блок 18 в столичния район "Подуяне" излизат на протест заради некачествен ремонт на общинска козирка. Те твърдят, че вместо да реши проблема, ремонтът е довел до течове, наводнения и риск за безопасността, а въпреки многократните сигнали до институциите, решение все още няма.

Проблемът е от декември 2025 г., като след първия сняг гаражите и входовете са се наводнили. Самите живущи са поели ангажимент, събрали са и пари и са ремонтирали носещите колони и самата конструкция пред блока, като с конкурс е била избрана фирма, която се занимава с реконструкция на тунели и подлези. Друг проблем е, че обектът е в съсобственост със Столична община, която има помещения в блока.

Борислав Борисов: - Колко струваше този ремонт? 140 хиляди, преди да влезем в еврото. - И когато е започнал ремонт на общинската собственост отгоре, има резултат долу при вас, капе? Да, то не е капе, преди капеше, сега тече. Реално няма разлика, даже е по-зле работата. Ще се молим да няма порой, защото пороят ще влезне вътре и ние не можем да си влезем. Влиза всичката вода вътре, отива в мазетата, където има електрически табла и тем подобно, което е недопустимо. Това не е окей. Това се спъваме тук също, имаме инвалиди, хора с бастуни."

Според недоволните, заради интереса на медиите е била поставена ограда и са били направени фуги, но отново без резултат:

Борислав Борисов: "Сами виждате некачествения ремонт до къде води, отдолу гаражите се наводняват, влиза във входовете вода и просто наклоните, които са направени на самата площадка и конструкцията, която е изградена от общината, не отговарят на техническите изисквания, както и каналите. Бързо вчера сложиха ограда, защото вие дойдохте и за един ден изпълниха, обещаха до месец да отстранят проблемите, дефакто ремонт на ремонтите, всичко да направят - хидроизолацията и всичко което е нужно да се направи и да се отстрани, премахнаха рампите, казаха че пак ще ги сложат, рампи нямаме, имаме инвалиди тук, имаме майки с деца с колички и сами виждате каква е обстановката."

Хората настояват да се направи нова хидроизолация, да се оправят наклоните на площадката, както и каналите, които не отговарят на техническите изисквания и вече са преправяни два пъти. В блока има 320 апартамента.

Кристиан Христов, кмет на район "Подуяне", обясни, че фирмата, която е извършила ремонта, ще бъде санкционирана

Кристиан Христов, кмет на район "Подуяне": Предвидени са неустойки заради забавянето, реално погледнато, сме в срок, в който ще бъдат наложени в пълен размер."

Няма да има нито авансово плащане, нито междинно такова, средства ще бъдат изплатени след като обектът бъде приет, допълни Христов. Очакванията са до края на седмицата строителните дейности да бъдат завършени, като ще има и допълнилни тестове заради хидроизолацията.

Кристиан Христов, кмет на район "Подуяне": Както след по-голям дъжд ще бъдат изпитани съоръженията, а също така и при необходимост с допълнителна водоноска, така че да бъде тествано пространството и да сме сигурни, че няма вече компрометирани участици."

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